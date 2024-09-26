黃金周 | 十一長假臨近滬派消費券，相關股全線炒上可以點部署？

內地繼日前重拳救市後，在臨近「十一黃金周」之際，特別針對刺激消費再出招，上海市派發約5億元消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影及體育領域，民政部、財政部又部署向困難群眾發放一次性生活補助。內地旅遊、餐飲消費、航空及濠賭股等黃金周相關股今日(26日)全數炒上，除攜程(09961)遭股東Prosus悉數減持只升約半成，表現較遜色外，其餘不少都飆一成或以上，呷哺呷哺(00520)更狂升36%。很多內需股之前股價都很低殘，哪一類仍值博呢？

（呷哺呷哺網頁截圖）

上海派5億人幣消費券 涵蓋餐飲住宿電影體育領域

上海市發展和改革委員會發布公告稱，為促進服務消費，市政府決定向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放超5億元人民幣消費券。消費券資金分配為餐飲3.6億元人民幣、住宿9000萬元人民幣、電影4500萬元人民幣、體育2700萬元人民幣。

另外，民政部網站發文指，近日經國務院同意，民政部、財政部聯合部署在新中國成立75周年之際，向特困人員、孤兒等困難群眾發放一次性生活補助。民政部、財政部要求各地民政、財政部門高度重視本次一次性生活補助發放工作，加強協同配合，認真組織實施；嚴格審核發放範圍，規範發放程序，做到資金專款專用，確保10月1日前將生活補助發放到困難群眾手中。

澳門料十一黃金周日均旅客超10萬 整體酒店預訂率暫約七成

澳門（資料圖片）

另方面，8月訪澳旅客逾365萬人次，創單月新高，較2019年同期增加近一成。澳門旅遊局局長文綺華表示，8月旅客數字超出當局預期，相信與天氣好等因素有關，若「天公繼續造美」，預料十一國慶黃金周日均訪澳旅客可多於之前預測的10萬人次。

文綺華提到，截至上周，國慶假期整體酒店預訂率約七成，其中五星級酒店基本已爆滿，其餘星級的酒店相信在本周陸續接獲訂單。而1至7月份澳門酒店入住率約八成半，雖然略低於2019年同期，但目前澳門整體酒店客房較當年多數千間。

攜程：國慶國內親子遊訂單環比節前一周翻兩倍 酒店訂單增逾3倍

此外，攜程數據顯示，截至9月23日，國慶期間國內親子遊訂單環比節前一周翻兩倍，親子酒店訂單環比增長超3倍，主題樂園訂單增長近三成，親子遊客佔比達40%。其中長三角地區主題樂園親子訂單環比節前一周漲幅超3倍，親子遊訂單環比增長316%，親子酒店訂單增長4倍。另外，今年以來，國內包車遊訂單量相較2019年增長140%；出境包車遊市場未來3年預估年複合增長率達到30%以上。在包車遊迎來高速增長背景下，攜程近日在業內首次推出旅遊司導平台，該平台將覆蓋全球範圍內超2000個目的地，為近10萬名司導人員提供系統培訓認證、公平流量分配、訂單收入保障等。

不過，據《彭博》引述消息報道，互聯網投資旗艦Prosus悉數減持攜程集團，Prosus於美國時間周二以每股作價51.4美元，出售1450萬股攜程集團股份，套現逾7.4億美元。報道引述知情人士表示，Prosus夏天以來一直逐步減持，最新交易標誌已徹底退出對攜程的投資。

國慶假期國內機票價同比下降23% 惟較中秋假期漲35%

航班管家App的數據顯示，截至9月24日，2024年國慶假期國內機票(經濟艙)票價同比2023年下降23%，同比2019年下降8%，環比中秋假期上漲35%。國際機票方面，國慶假期國際/港澳台機票(經濟艙)均價同比2023年下降30.43%，同比2019年下降12.86%，環比2024年中秋上漲16.24%。

另外，受人行降準、下調存量房貸利率及內地大手救市等消息帶動下，人民幣匯價近日走強，昨日(25日)在岸人民幣(CNY)曾升至7.0205，而離岸人民幣(CNH)更曾升至6.995水平，收復7算關口，創16個月高位。隨著人民幣走強，增加內地航空股的匯兌收益，同時促進國內更多旅客走出去。此外，國際油價同樣下跌，紐約期油昨跌2.6%報每桶69.69美元，布蘭特期油跌2.3%報每桶73.46美元，相信有助航空股盈利能力增強。

李偉傑：餐飲消費航空股十一假期前宜減持 惟攜程可重上450元

（李偉傑）

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，很多內地餐飲消費股及航空股之前股價都很低殘，今日藉著上海派發消費券的消息，加上「十一黃金周」臨近，兼且港股亦由17000點升至近20000點，成交高達3000億，資金自然會擴散至此類落後板塊。不過，今次派發的消費券所涉金額其實不多，每人平均只分得幾十元，而且下周十一假期開始，北水將會暫停，若持有上述板塊股份，最好於假期前減持，畢竟它們此前因業績及前景不明朗才令股價跌跌不休，其中內地航空股仍處於虧損，並持續面對高鐵競爭，同樣不宜再追入。

而對於攜程有股東悉數減持，李偉傑認為未必是壞事，因正好消除由此帶來的不明朗，現時亦見愈來愈人透過其平台購買機票及預訂酒店，料股價可重上450元。而其他業績較好或業務較獨特的內需股仍可吼，當中珍酒李渡(06979)及百勝中國(09987)即屬此類，它們的股價會較穩定。不過，現時內房股比內需股看來更值得留意，始終持續有救市方面的消息，其中宜吼有國企背景房企，惟今日升幅過大，中海外(00688)也飆逾一成，宜待回至13元才買入。

內地旅遊、餐飲、航空、體品及濠賭股今日普遍急升，攜程升5.51%收報421元，同程旅行(00780)升9.36%報16.82元，海底撈(06862)升18%報17.18元，九毛九(09922)升18.25%報3.37元，呷哺呷哺升36.59%報1.12元，百勝中國升11.02%報328.4元，國航(00753)升10.43%報3.6元，南航(01055)升10.04%報2.74元，東航(00670)升8.47%報1.92元，李寧(02331)升15.03%報17.76元，安踏(02020)升13.98%報86.85元，潤啤(00291)升15.74%報30.15元，青啤(00168)升12.07%報52元，珍酒李渡升16.24%報7.66元，銀娛(00027)升9.97%報34.75元，金沙(01928)升7.28%報16.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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