  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

施政前瞻 | PwC倡豁免股票買方印花稅，港交所延長交易時間

27/09/2024

　　羅兵咸永道（PwC）向政府提交新一份施政報告建議書，形容香港正處於關鍵的歷史節點，必須透過策略性舉措增強其全球競爭力和金融實力，建議港府採取三管齊下的戰略部署，包括透過重建資本市場信心、增強招商引才的綜合吸引力，並抓緊數字經濟的發展機遇，全面提升香港的全球競爭力和金融韌性。

 

施政前瞻 | PwC倡豁免股票買方印花稅，港交所延長交易時間

 

　　羅兵咸永道亞太區及中國副主席吳家裕表示，僅在過去一年，香港經歷了前所未有的巨大變化，經濟復甦步伐不如預期，特區政府如何快速有效地調整策略以應對不斷變化的挑戰，將決定本港未來的經濟前景和競爭力。經濟復甦之路將有賴各持份者協調一致，努力應對經濟挑戰，在發展本港「新質生產力」的前提下，把握與內地及區域合作夥伴更緊密融合所帶來的機遇，這有助促進增長、創新和可持續發展的穩健經濟環境，香港將再創輝煌，繼續成為人們心目中充滿希望與機遇的城市。

 

倡豁免股票買方印花稅，港交所延長交易時間

 

　　重建資本市場信心方面，羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，建議延長香港交易所的交易時間，吸引不同時區的投資者參與投資在香港股票交易市場；實施新股通以加強內地與香港新股市場互聯互通；豁免買方印花稅，以降低投資者在香港資本市場的交易成本和鼓勵長期投資；以及實現資產證券化稅收中立。

 

　　他亦建議，為中小企業建立另類融資平台；擴大投資者基礎將賦能香港在傳統市場以外吸引投資資金；加強與中東和東南亞等地區的聯繫。

 

　　羅兵咸永道香港資產及財富管理行業合夥人關維端則表示，香港應積極開拓傳統市場以外的招商引資機會，吸引更多來自中東和東南亞等新興市場的投資，亦可以吸引機構投資者透過公私營合作參與大型投資項目。香港亦應繼續加強金融市場基建，以支持例如基金代幣化以及另類資產零售化等創新舉措。同時，可繼續推進有利於私募市場資產的營運環境，吸引新參與者在香港設點。

 

改善單一家辦稅收優惠，簡化人才簽證、住屋等流程

 

　　羅兵咸永道亦建議，將單一家族辦公室管理的投資控權工具的稅收優惠，合資格範圍擴大至虛擬貨幣和收藏品，放寬附帶收入的限制，亦應提供類似新加坡10%稅率的稅收優惠，以吸引更多超高淨值家庭落戶香港。

 

　　在招商引才方面，羅兵咸永道提出協助重點企業融入香港商業生態、為在港設地區總部的企業提供針對性的稅務優惠、加快實施公司遷冊制度安排、投放更多資源擴大香港稅收協定網、推動香港成為自保保險中心。

 

　　該行又指，吸引和保留人才不容忽視，簡化簽證申請、住屋、教育和醫療保健的流程，以至為幼兒照顧服務提供財政支援、擴大長者護理開支的稅項扣除，都有利抱留人才。

 

DLT整合至金融服務業，深化政府使用生成式AI

 

　　數碼經濟方面，羅兵咸永道提出強化數碼基建，將CorpID平台與關鍵資料基建整合，以至制定明確計劃將數字資產和分散式帳本技術（DLT）整合到香港金融服務業。該行也建議大灣區設立標準合約，強化香港在大灣區跨境資料流動中的角色。

 

　　該行又建議，深化各政府部門對生成式人工智能（GenAI）應用，設立創新基金並鼓勵相關應用。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01349

復旦張江

2.160

異動股

03690

美團－Ｗ

164.600

異動股

09933

GHW INTL

5.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01349 復旦張江
  • 2.160
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.600
  • 01456 國聯證券
  • 3.500
  • 09933 GHW INTL
  • 5.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.160
股份推介
  • 01836 九興控股
  • 14.600
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 17.540
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 30.300
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 34.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 102.500
  • 00388 香港交易所
  • 308.600
  • 00700 騰訊控股
  • 437.800
  • 00941 中國移動
  • 73.050
  • 06683 巨星傳奇
  • 4.120
報章貼士
  • 03808 中國重汽
  • 22.850
  • 目標︰$24.00
  • 03393 威勝控股
  • 5.920
  • 目標︰$6.65
  • 00998 中信銀行
  • 4.950
  • 目標︰$5.23
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指勢如破竹成交創紀錄，中央扶持奶業中國飛鶴可吼

27/09/2024 16:15  【提振內房】滬深據報計劃取消住房限購措施，上海方面稱暫未調整

27/09/2024 15:05  《Ａ股行情》成交1.4萬億三年高，滬綜指收漲3%全周飆13%

27/09/2024 16:23  《本港樓市》中原CCL按周微升0.07%，但整體樓價連跌6季

27/09/2024 18:01  金管局:上半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年上升6.2%

27/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】港股破紀錄成交升至年半高位，北水淨流出２３億元

25/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗上調理想小鵬目標價，大摩看淡內地有色水泥股

27/09/2024 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０４，一周拆息較上日升至４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：央行喊你買股票，某股可重上五六百元無大懸念（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 降準降息落地，滬指周升一成創16年高，人幣續漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

A股ETF | 中央釋強烈振興經濟訊號，A股獲大行唱好火熱，相關ETF值博可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

吉隆坡直擊！Huawei發表全新智能手錶、平板！Watch GT5系列可推測用戶情緒狀態！MatePad Pro 帶來流動辦公體驗！
人氣文章

手機情報站．徐帥

吉隆坡直擊！Huawei發表全新智能手錶、平板！Watch GT5系列可推測用戶情緒狀態！MatePad Pro 帶來流動辦公體驗！
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

鄭翁落馬，焉知非福？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後就該「一刀切」？和對方保持聯絡，也是一種分手後的風度
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門五星酒店中菜廳六周年嘗味餐單：蒸紅斑魚伊比利亞火腿陳村粉、吊燒煙燻香茅乳鴿、宮崎和牛西冷鴛鴦岩米，創新方式呈現傳統菜餚
人氣文章

Art & Living

導演專題展「徐克：天馬行空的先驅」：從《上海之夜》看徐克的前一九九七
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日劇《GTO》女星43歲希良梨曾患子宮頸癌急流勇退！近日體檢再發現癌蹤：情況比20多年前還差！即睇子宮頸癌3大症狀
人氣文章
秋季養生 | 眼睛又乾又澀疑患乾眼症？眼乾VS乾眼症教你分！推介兩款護眼茶滋陰養血
人氣文章
愛與中秋在一起的芋頭！今期素湯：芋頭紅蘿蔔猴頭菇湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 20:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪27/09/2024
專訪 | 洪灝：央行喊你買股票，某股可重上五六百元無大懸念（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金