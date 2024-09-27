施政前瞻 | PwC倡豁免股票買方印花稅，港交所延長交易時間

羅兵咸永道（PwC）向政府提交新一份施政報告建議書，形容香港正處於關鍵的歷史節點，必須透過策略性舉措增強其全球競爭力和金融實力，建議港府採取三管齊下的戰略部署，包括透過重建資本市場信心、增強招商引才的綜合吸引力，並抓緊數字經濟的發展機遇，全面提升香港的全球競爭力和金融韌性。

羅兵咸永道亞太區及中國副主席吳家裕表示，僅在過去一年，香港經歷了前所未有的巨大變化，經濟復甦步伐不如預期，特區政府如何快速有效地調整策略以應對不斷變化的挑戰，將決定本港未來的經濟前景和競爭力。經濟復甦之路將有賴各持份者協調一致，努力應對經濟挑戰，在發展本港「新質生產力」的前提下，把握與內地及區域合作夥伴更緊密融合所帶來的機遇，這有助促進增長、創新和可持續發展的穩健經濟環境，香港將再創輝煌，繼續成為人們心目中充滿希望與機遇的城市。

倡豁免股票買方印花稅，港交所延長交易時間

重建資本市場信心方面，羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，建議延長香港交易所的交易時間，吸引不同時區的投資者參與投資在香港股票交易市場；實施新股通以加強內地與香港新股市場互聯互通；豁免買方印花稅，以降低投資者在香港資本市場的交易成本和鼓勵長期投資；以及實現資產證券化稅收中立。

他亦建議，為中小企業建立另類融資平台；擴大投資者基礎將賦能香港在傳統市場以外吸引投資資金；加強與中東和東南亞等地區的聯繫。

羅兵咸永道香港資產及財富管理行業合夥人關維端則表示，香港應積極開拓傳統市場以外的招商引資機會，吸引更多來自中東和東南亞等新興市場的投資，亦可以吸引機構投資者透過公私營合作參與大型投資項目。香港亦應繼續加強金融市場基建，以支持例如基金代幣化以及另類資產零售化等創新舉措。同時，可繼續推進有利於私募市場資產的營運環境，吸引新參與者在香港設點。

改善單一家辦稅收優惠，簡化人才簽證、住屋等流程

羅兵咸永道亦建議，將單一家族辦公室管理的投資控權工具的稅收優惠，合資格範圍擴大至虛擬貨幣和收藏品，放寬附帶收入的限制，亦應提供類似新加坡10%稅率的稅收優惠，以吸引更多超高淨值家庭落戶香港。

在招商引才方面，羅兵咸永道提出協助重點企業融入香港商業生態、為在港設地區總部的企業提供針對性的稅務優惠、加快實施公司遷冊制度安排、投放更多資源擴大香港稅收協定網、推動香港成為自保保險中心。

該行又指，吸引和保留人才不容忽視，簡化簽證申請、住屋、教育和醫療保健的流程，以至為幼兒照顧服務提供財政支援、擴大長者護理開支的稅項扣除，都有利抱留人才。

DLT整合至金融服務業，深化政府使用生成式AI

數碼經濟方面，羅兵咸永道提出強化數碼基建，將CorpID平台與關鍵資料基建整合，以至制定明確計劃將數字資產和分散式帳本技術（DLT）整合到香港金融服務業。該行也建議大灣區設立標準合約，強化香港在大灣區跨境資料流動中的角色。

該行又建議，深化各政府部門對生成式人工智能（GenAI）應用，設立創新基金並鼓勵相關應用。

撰文：經濟通採訪組

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