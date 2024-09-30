內房 | 滬深放寬限購，廣州全面取消限購，內房股全線開市勁升

龍湖(00960)競價上限開盤，現價升14.9%，報15.76元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅71.7%。該股成交約293萬股，涉資4618萬元。



上海市住建委昨晚發布通知，放寬上海住房限購政策，但並未如早前所傳的那樣全面取消限購。新政提出，縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限。從「購房之日前連續繳納滿3年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿1年及以上」。通知自今年10月1日起施行。



深圳市多個部門昨日（29日）聯合公布樓市新政，包括放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區共7個分區，可再買多一套房。



廣州昨日（29日）深夜宣布，取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策，措施今日起正式實施。

滬深降二套房首付比例但未跟足，10月底前降存量房貸利率

人民銀行和國家金融監管總局29日發布通知，優化個人房貸最低首付比例。通知稱，對於貸款購房的居民家庭，全國層面的商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付比例統一為15%。



通知發出後，上海和深圳分別發布細則。其中，深圳的首套住房個人房貸最低首付比降至15%；二套住房個人房貸最低首付比降至20%。上海則將首套房貸最低首付比降至15%；二套房貸最低首付比降至25%；實行差異化政策區域的二套房貸最低首付比例為20%。這兩大一線城市均未將二套房最低首付比直接降至人行政策下限。



人民銀行29日深夜宣布，完善商業性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸，重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發布倡議，各間商業銀行原則上應在今年10月31日前，對符合條件的存量房貸，開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。

內房股開市暴升

多隻內房股競價上限開盤，整體全線高開；萬科企業(02202)升15%，報7.67元，以現價計，該股暫連升9日，累計升幅99.7%；融創中國(01918)升14.8%，報1.94元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅88.4%；世茂集團(00813)升14.4%，報1.03元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅68.8%；奧園(03883)升14.5%，報0.315元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅38.8%。



中海外(00688)升5.7%，報16.28元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅31.5%；潤地(01109)升3.9%，報29元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅32.7%；越地(00123)升14.6%，報7.07元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅54%。

撰文：經濟通市場組

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