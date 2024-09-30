港股 | 季結-鼎力救市 | 港股季末上演奇蹟行情 派對能否延續有待考驗

港股第三季初段頹勢難升，主要原因在於市場擔心中國政府不會採取重磅寬鬆措施救市，但隨著美聯儲啟動減息周期，中國政府火速推行一連串的托股市、救樓市、振內需的重磅政策包，港股在季末啟動「奇蹟行情」，外資吹哨進場，港股在最後兩個交易日成交大破頂，好友連番搶攻，推動港股順利跑贏外圍股市。

這場狂歡派對可否延續到第四季甚至明年？專家看法不同但核心觀點一致：「政策市」還需待經濟數據考驗。

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恒指全季累升近兩成

環球股市於第三季經歷大起大跌，7月在悶市下呈橫盤，8月初美國經濟衰退憂慮加劇，加上日本央行預告加息，日圓出現套息拆倉潮，引發以日股為首的亞洲小股災，恒指試過兩日跌600點，但在全球範圍內表現已屬「領先」。



受惠低估值以及大型股份業績偏好，港股8月帶動跑贏區內市場，同月月底Jackson Hole全球央行年會上聯儲局主席鮑威爾明示即將減息，帶動港股出現反彈苗頭，一度重上18000。



隨後9月內港股升勢不繼反覆回落至17000水平，但到16日聯儲局正式宣布減息半厘，翌日香港金管局宣布跟隨下調貼現窗利率外，本地主要銀行出乎意料地陸續馬上減P半厘，帶動恒指重回18000之上。



美國開始減息即為內地提供更大寬鬆空間，當月24日由人行、中證監以及金監總局聯合宣布降準0.5個百分點、下調存量房貸利率約0.5個百分點兼下調全國第二套房最低首付比例至15%，刺激恒指單日抽升逾700點企上19000，自此啟動「奇蹟行情」。



外資開始注意到此次救市力度有所不同：翌日（25日）上海宣布大派5億人幣消費券，涵蓋餐飲等多方面，並傳內地即將發放兩萬億特別國債，刺激恒指日內再飆近800點逼近20000關口，外資大舉回流，恒指於27日再升700點並創下4457.48億元，創下港股單日最高成交新紀錄。



今日中央進一步刺激樓市，上海、深圳及廣州三大一線城市落實多項放寬限購措施，A股暴力大升迎國慶收爐，恒指進一步飆升至21000之上，最高單日成交額紀錄更進一步改寫至5058.38億元。最終恒指全月升3144點，月內高低波幅達4524點，由11日起恒指12個交易日內大升4025點，收於21133點，收復二萬一。



總結全季，港股累升19.3%或3415點，勢跑贏美股，道指截至目前全季升約8.2%。

曾永堅：提防傳統股災月破壞市場情緒

大市能否持續向上有賴外資表現，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，針對近期政策上驅動急升，曾永堅認為近期港股成交急增反映不同資金回流，起初一如過往補平淡倉，但後來連日急升已證明有海外資金重新增持港股。

10月為傳統股災月，市場或因而憂慮減息利好作用消化過後，美股或會出現回吐風險。曾永堅預期美股現時累積巨大升幅，資金或於第四季內引發獲利回吐，如此一來對中港股市便會偏向利淡。假如外資於第四季內情緒較為穩定，則恒指季內最樂觀有可能進一步上試21500，下方支持為100天線，即恒指第四季波幅預料為18000至21500，預計季內一登約21500後便有機會反覆回落。

針對內銀在恒指佔比不輕，再加上外圍因素，他預計恒指在10月有較大機會維持樂觀，但到11月及12月則有較大機會回落，而外圍尤其美國方面有可能會在大選結果之前開始鎖定利潤，恒指年底最終或會收於19500水平附近。

林嘉麒：恒指先回調再升過，下季或見24000

元亨證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，恒指近日升勢主要是受到人行推出的降準等一系列貨幣寬鬆政策，以及強力扶持房地產的政策影響。不過，由於恒指近日升勢急速，短短數日累積升幅超過三千點，隨著黃金周的來臨，加上踏入第四季，不排除有部分投資者會先獲利回吐。預料恒指在22000點至22700點漸見阻力，本周中期或有機會出現調整。一旦調整，預料在19500至19800點附近會有支持。

不過，在政策扶持的推動下，恒指調整後能否有機會再上？林嘉麒指，隨著刺激經濟和扶持樓市的政策落地，預料房地產的銷情短期內會持續改善。由於中央重磅扶持房地產，增加了市場的信心，加上各地紛紛撤銷買房限購政策，有利促進交投量，就如香港年初「撤辣」後，出現樓市小陽春一樣。至於社會融資需求是否隨著降準等一系列政策落實而有所提升，則要還需要觀察。

對恒指第四季度走勢，林嘉麒認為，受惠中央一系列扶持政策，未來的各項數據比如房地產成交量等，預料恒指整體走勢向上，有機會上望24000點，相當於恒指往績市盈率11至12倍。

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樓市最根本問題難解，人民有錢不敢亂使因後市未明

至於宏觀環境方面，曾永堅態度較悲觀，他認為就算外資流入增持，都不直接等於外資已全面對中國經濟前景改觀。他指出，目前中央政策都只是針對金融市場提出急救措施，希望從需求面刺激資金入市支撐經濟，但他認為目前政策仍未針對樓市最根本核心的問題－－「供應過剩」提出解決辦法，因此他認為政策仍未足夠擊中痛點。

曾永堅認同中央措施的短期利好作用，但如上海消費券等刺激消費措施，只會有如曇花一現。他指出，無論於樓市或零售市道，並非人民沒錢，而是有錢不敢亂用，都用來積穀防饑，留待應急之用，故令樓市及零售市道的流動性緊拙。

而消費數據方面，曾永堅則稍為看好，預期9月份及10月份數據都會有積極改善，但若不能持續兩個月以上，提振成效都只能歸為短暫。

美大選結果料未必干擾行情

距離美國大選愈來愈近，被問及美國大選會否為恒指增添變數，帶來不利影響呢？林嘉麒表示，拜登上任後，中美關係並沒有明顯變好，也沒有明顯轉差，雙方關係基本上變化不大。現時，美國兩個總統候選人民調支持度旗鼓相當，除非臨近大選日，特朗普民調支持度明顯領先，而他進一步對華發表強硬立場，例如在科技方面繼續打壓，或對港股有些影響，否則，按現在選情看，大選對港股整體影響不大，市場更為聚焦內地扶持樓市和刺激經濟措施。

救樓市困難重重，內房最好別沾手

隨著市場逐步消化利好，未來的經濟數據將顯示出政策的成效。專家指出，小額消費容易受到鼓勵，對內需股有利，但動輒百萬千萬的房地產市場則難以被刺激，在沒有大水漫灌的支持措施落地前，最好還是敬而遠之。

近日內地種種政策，最核心一環就是救樓市，因為房地產牽涉到銀行資產質素，保房價就等於保金融，在這大前提下，已經殘到不忍直視的內房股還有博升機會嗎？曾永堅表示，預計目前內地存量房數目約為全國家庭數目的三至四倍，要單靠居民住屋需求消化所有存量房根本不可能，而且內地樓價後市難言看好，吸引資本投資樓房誘因不大。因此，曾永堅認為現行措施集中刺激需求面對於消化存量房而言實在難有太大作用，內房板塊盡管估值低殘，但仍然是燙手山芋。

林嘉麒則表示，內房股即使連日反彈，但距離股價高峰期，仍有約九成的跌幅。近期中央出台扶持樓市政策，預料內房將會出現小陽春。不過，即使房地產交投氣氛轉好，房企賣房速度加快。資金回流同樣加快，但不代表短期內能解決龐大的債務問題。在基本面沒有重大改善下，房企依然要面對債務違約的問題。由於這方面涉及的資金龐大，中央也不可能直接協助解決。因此，房企長遠仍要靠自己解決問題。

從宏觀層面來看，曾永堅認為，目前措施對於提振一線城市的住屋需求會有一定作為，但於存量房最為嚴重的三、四線城市則難有作為。他重申最有效解決存量房的方法一定是由國家出手接貨所有存量房，但相關資金規模可能達到10萬億人民幣，他認同會出現類似措施的機會的確極低，但現時中央救市資金的規模，例如降準所釋放流動性，或傳聞的特別國債，加起來其實都會有10萬億規模，但如此分批推出的作用一定不及一次性利好。

曾永堅還提到，早前並非沒有嘗試過由政府出手消化存量房，如早前便有過由地方政府發專項債以購入存量房，但據他所知相關資金並未有大幅動用，主要因為地方政府都不敢隨便入市購房，怕被指用錢不當買入負資產，故由地方政府出手政策亦未有得以運行。

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內需板塊強力反彈，餐飲股利好最即時

日前，有外電報道指內地計劃發行兩萬億特別國債刺激經濟，其中財政部擬發行1萬億元人民幣特別國債用於刺激消費，部分資金計劃用於提高對消費品以舊換新、設備升級的補貼。上海市政府決定向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放超5億人幣消費券，料其他城市亦將跟進。另外，農業農村部、國家發展改革委等七部門聯合發聲扶持肉牛奶牛生產……種種利好轟炸之下，內需股連日升勢凌厲。

林嘉麒指出，樓價有望止跌，而在財富效應下，社會消費氣氛將會明顯增強。加上利率下調，降低了儲蓄的誘因，預料內需股將直接得益。林嘉麒進一步認為，內需股之中，又以餐飲股最快最直接反映出來。碰上這一波股市飆升後，迎來國慶黃金周假期，預料黃金周假期內，餐飲業的收入將會有不錯的增長空間。在眾多的餐飲股之中，他更看好呷哺呷哺(00520)。由於呷哺呷哺走的是普及化價格路綫，一般消費者容易接受。加上集團主功二三線城市，隨著刺激經濟措施落地後，預料二三線城市的消費將會更趨活躍。

內銀淨息差必然被擠壓，惟金融支柱角色無可替代

內地連環降準減息，據內銀股今年中期業績所看，普遍都出現淨息差距收窄情況。曾永堅指出，過往內地出現經濟難題時都以保內銀為主要目標，以防出現系統性風險，但如今內房問題長期困擾內地經濟，中央降息等等措施便是透過擠壓內銀盈利空間來支援樓市，因此銀行淨息差收窄是必然現象。

但他提到，雖然近年拯救內房政多由內銀「開刀」，但內銀作為金融支柱的角色不會改變，故中短期內銀的資產質素有可能會有所下降，但預計中央不會容許內銀負擔過大。曾永堅預期內銀市帳率會逐步下降，而且每股盈利以及息率都會下跌，但料派息一定會持續，建議收息投資者可以繼續持有，但不能期望會大幅回升或加大派息。

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉、戚朗軒

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