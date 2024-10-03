港股 | 畢馬威:香港第三季重奪全球IPO市場第四位

畢馬威最新報告指，香港已重新躋身全球五大IPO市場之列，主要由一家大型中國家電製造商於季內來港上市所推動。



該行亦稱，中央政府最新宣布的經濟刺激措施預計將吸引更多資金流入，繼而推動今年及未來香港大型IPO的數量，香港能鞏固其在全球IPO排名中的地位。



畢馬威指出，香港IPO活動在今年第三季出現復甦跡象。年初至今錄得45宗上市項目，合共集資556億港元，集資額和宗數均較2023年同期分別增長123%和2%。消費行業在集資額方面佔據領先位置，由一家大型中國家電製造商的上市項目所推動，集資額達357億港元，佔香港年初至今集資額的64%。



另一方面，港交所(00388)亦暫時放寬特專科技公司上市門檻。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，該三年來最大規模的IPO項目反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。上市機構的靈活性，最近減息和中央刺激措施等利好因素，預計將持續推動IPO活動。

香港第三季重奪全球IPO市場第四位

不過，全球方面，截至今年第三季，全球IPO市場共錄得851宗交易，集資833億美元，上市宗數按年減少15%，集資額按年下降21%。排名方面，美國的兩間證券交易所在集資額方面繼續領先全球，佔全球IPO集資總額的三分之一。印度國家證券交易所排名第三，而港交所及上海證券交易所則分別排名第四和第五。



畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，美國聯儲局最近的減息利好全球IPO市場，惟宏觀經濟前景未明，有意上市的公司應保持審慎。儘管當前市況好壞參半，但隨著市場信心回暖，預計減息將推動更多企業掛牌上市。

A股REITs宗數及集資額創新高

A股市場方面，年初至今共有16宗REITs上市，集資總額達389億元人民幣，宗數及集資額均創2021年首批REITs上市以來的新高，增長由於中國證監會去年10月將REITs試點範圍擴大至消費基礎設施項目。然而，A股IPO活動整體下跌，共錄得85宗上市項目，集資868億元人民幣，集資額及宗數分別較2023年同期減少74%及68%。科技、媒體和電信(TMT)以及工業市場板塊依然是主流，佔正在申請上市項目總數的64%。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇