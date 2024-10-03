  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 畢馬威:香港第三季重奪全球IPO市場第四位

03/10/2024

港股 | 畢馬威:香港第三季重奪全球IPO市場第四位

 

　　畢馬威最新報告指，香港已重新躋身全球五大IPO市場之列，主要由一家大型中國家電製造商於季內來港上市所推動。


　　該行亦稱，中央政府最新宣布的經濟刺激措施預計將吸引更多資金流入，繼而推動今年及未來香港大型IPO的數量，香港能鞏固其在全球IPO排名中的地位。


　　畢馬威指出，香港IPO活動在今年第三季出現復甦跡象。年初至今錄得45宗上市項目，合共集資556億港元，集資額和宗數均較2023年同期分別增長123%和2%。消費行業在集資額方面佔據領先位置，由一家大型中國家電製造商的上市項目所推動，集資額達357億港元，佔香港年初至今集資額的64%。


　　另一方面，港交所(00388)亦暫時放寬特專科技公司上市門檻。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，該三年來最大規模的IPO項目反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。上市機構的靈活性，最近減息和中央刺激措施等利好因素，預計將持續推動IPO活動。

 

香港第三季重奪全球IPO市場第四位

 

　　不過，全球方面，截至今年第三季，全球IPO市場共錄得851宗交易，集資833億美元，上市宗數按年減少15%，集資額按年下降21%。排名方面，美國的兩間證券交易所在集資額方面繼續領先全球，佔全球IPO集資總額的三分之一。印度國家證券交易所排名第三，而港交所及上海證券交易所則分別排名第四和第五。


　　畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，美國聯儲局最近的減息利好全球IPO市場，惟宏觀經濟前景未明，有意上市的公司應保持審慎。儘管當前市況好壞參半，但隨著市場信心回暖，預計減息將推動更多企業掛牌上市。

 

A股REITs宗數及集資額創新高

 

　　A股市場方面，年初至今共有16宗REITs上市，集資總額達389億元人民幣，宗數及集資額均創2021年首批REITs上市以來的新高，增長由於中國證監會去年10月將REITs試點範圍擴大至消費基礎設施項目。然而，A股IPO活動整體下跌，共錄得85宗上市項目，集資868億元人民幣，集資額及宗數分別較2023年同期減少74%及68%。科技、媒體和電信(TMT)以及工業市場板塊依然是主流，佔正在申請上市項目總數的64%。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

6.410

異動股

01385

上海復旦

18.640

異動股

01831

十方控股

0.075

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.960
  • 00571 豐德麗控股
  • 0.069
  • 02728 金泰能源控股
  • 0.040
  • 02359 藥明康德
  • 64.950
  • 01162 瑩嵐集團
  • 0.181
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.550
  • 目標︰$23.16
  • 02628 中國人壽
  • 17.380
  • 目標︰$16.60
  • 01836 九興控股
  • 14.320
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 18.660
  • 目標︰$17.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 371.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.400
  • 00700 騰訊控股
  • 474.200
  • 00300 美的集團
  • 89.500
  • 00941 中國移動
  • 74.600
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 4.420
  • 目標︰$4.70
  • 01816 中廣核電力
  • 3.130
  • 目標︰$3.50
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.270
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
即時重點新聞

04/10/2024 09:23  恒指低開98點報22015守兩萬二，美團遭創始人掟貨低開2%

04/10/2024 09:05  《盤前攻略》美股三指偏軟，恒指料輕微低開好友進取態度不改

04/10/2024 08:36  美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元

04/10/2024 07:57  《國金頭條》投資者觀望中東局勢，等待非農數據，美股微跌

04/10/2024 08:15  內地國慶假期，滬深股市休市，8日復市

02/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２１億元，買阿里沽美團

04/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理大升車股目標，中信里昂升藥明生物目標八成

04/10/2024 09:50  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７５，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 內房股操盤攻略 大戶資金流向一定要睇實！ 新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新推3個月定存息4厘，信銀6個月加至3.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 大新推3個月定存息4厘，信銀6個月加至3.5厘
人氣文章

Member Zone

【etnet30週年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜恒指三大入市策略 望實四大類股份｜NIKE業績反映銷售疲軟 體品股跑輸大市？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

古魏博物館開放公眾參觀！囊括新石器時代至明清瓷器，一探中國文化工藝演變史
人氣文章

Art & Living

香港亞洲電影節2024：以黃子華《破 · 地獄》打響頭炮！Marf電影處女作《寄了一整個春天》、歷時4年製作紀實港產片《毛家》
人氣文章

Art & Living

張大千傳世最大型作品首登香港！六連屏〈巨荷〉仿如將觀者領入荷花池的漩渦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
自測健康 中4項患冠心病風險增562%？1招可逆轉！研究發現：遺傳＋不健康生活易心臟病發、中風！
人氣文章
今集講沉迷、上癮！每日都要打機=上癮？從心理學度看成癮：點解會沉迷？怎樣才算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？
人氣文章
黑心食物｜四川黑心火鍋店被揭回收客人食剩湯底、廚餘製地溝油圖利！醫生：長期食用恐致肝癌！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2024 10:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2024 10:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2024 10:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/10/2024
美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30週年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

渣打：恒指最樂觀上望24500點，看好科技通訊服務股

03/10/2024 13:48

傾力救市

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處