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AI概念股 | 晶門升63%芯成飆逾倍，據報外資頻調研A股晶片公司

04/10/2024

AI概念股 | 晶門升63%芯成飆逾倍，據報外資頻調研A股晶片公司

 

　　晶門(02878)現價升63%，報0.66元，該股成交約1.94億股，涉資1.17億元。


　　據報道，外資頂級機構持續關注A股市場，淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。


　　二線晶片股全線暴升；芯成科技(00365)升1.76倍，報0.375元；中電華大科技(00085)升20.5%，報1.53元；宏光半導體(06908)升51.8%，報0.63元；AV CONCEPT HOLD(00595)升18.7%，報0.54元；康特隆(01912)升42.4%，報0.084元；美佳音控股(06939)升15.2%，報0.57元；靖洋集團(08257)升43.1%，報0.073元。

 

AI概念落鑊商湯飆19%，英偉達稱新晶片需求熾熱

　　AI概念盤中爆發，商湯(00020)飆18.64%，報2.1元，^該股成交約13.23億股，涉資26.23億元。中芯(00981)更升21.51%，報25.7元。


　　英偉達行政總裁黃仁勳接受外媒訪問時指出，公司旗下最新一代Blackwell晶片已全面投產，市場需求熾熱，達到「瘋狂程度」。黃仁勳表示，Blackwell預計在第四季度開始大量出貨，新處理器的性能是兩年前推出的英偉達Hopper晶片的2.5倍。


　　每粒Blackwell晶片的價格，預計為3萬至4萬美元，包括OpenAI、微軟及Meta等，都採購用作建立人工智能數據中心。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

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