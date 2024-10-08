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港股 | 午市前瞻 | 政策力度低預期打破港股長升趨勢 日後成交難再破頂

08/10/2024

 

　　A股復市錄得歷史性爆升，滬綜指高開10%，意味著大部分在滬主板上市公司開市均漲停，深成指更高開超12%。然而港股連漲多日，今日則逆勢急瀉，在港股通恢復流通首日觸發沽售潮，恒指開市5分鐘即跌超1000點，套利疊加恐慌情緒加劇，再加上發改委會議並無超預期利好釋出，恒指愈踩愈深，一度急瀉2336點，低見20762，連穿多個整數關。後來港股大幅回穩，現時跌幅收窄。恒生指數半日報21810，跌1289點或5.6%，

 

港股 | 午市前瞻 | 政策力度低預期打破港股長升趨勢 日後成交難再破頂

（Shutterstock圖片）

 

　　恒生中國企業指數報7820，跌510點或6.1%。恒生科技指數報4962，跌424點或7.9%。

 

　　北水恢復交易，成交極旺，主板成交近3848億元，全日成交很可能突破5000億元，再刷新歷史新高。

 

阮子曦：潑冷水令港股劇烈波動勢削入市意欲

 

　　港股盤中劇烈震盪，A股在國慶長假後首日復市，滬深股市暴力高開，但港股在北水歸後沽壓猛烈，低開250點後飛流直下，十點發改委記者會舉行前已極速擴大跌幅至超過1000點。在記者會舉行期間，整體只有未來政策方針預告，並未出現市場預期的重大刺激政策，恒指及後進一步崩盤，並進一步跌超過2200或9%，低見20762後終見支持力度，午休前跌幅逐步收窄至約1300點。

 

　　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，在市場渲染過後普遍都對A股復市以及發改委記者會寄予厚望，但記者會開始後並未見到相關重大政策出台，市場好夢落空觸發巨大跌幅。他指出，過去兩星期每個交易日低位都並無低於上日低位，是從未發生過的連日強勢，但今日「潑冷水」打破過去兩星期港股走勢，令市場頓時回復理智。

 

　　但他明言，是次「潑冷水」行為猶如急凍，造成港股盤中巨大波動，除了難以分析後市走勢之外，亦會令資金入市意欲大為降低，因擔心波動巨大。他認為後市繼續挑戰24000並非無可能，但一切都要看後續政策力度，目前中央政策就明顯告訴市場現行並無意欲「印錢」大力放水，未來會以政策面推動作居多，故他預計年底前會再有措施出台，但不應對於力度或幅度方面有太大期望，港股單日成交預計亦於今日見頂。

 

港股 | 午市前瞻 | 政策力度低預期打破港股長升趨勢 日後成交難再破頂

恒指今日曾回吐超2300點（經濟通HV2報價系統截圖）

 

中資券商基本面好，惟後市視乎A股走勢

 

　　A股復市後，早前在A股休市期間暴升的券商股慘成跌市重災區，普遍都要跌超過一成甚至兩成以上。今早亦有消息指，《金融時報》今日引述金融機構指，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市。

 

　　阮子曦預期券商股後市難再出現早前暴升的境況，雖然A股多人入市，券商股業績必然受惠帶動，但股價後市氣氛則要視乎A股表現，始終A股今日表現整體未及早前大旺預期，後市即市回升，也會令資金轉趨審慎。他個人認為，目前券商股急跌，但因應後市基本面會轉好，假如回升至今日大跌前高位，則應減倉一半降低風險，後市亦不宜以過大注碼加倉。

 

　　內需股方面，阮子曦認為後市政策不會全無，但力度未必符合預期，且股市波動劇烈，短線要入宜先觀望10天線支持力度再作部署。

 

港股 | 午市前瞻 | 政策力度低預期打破港股長升趨勢 日後成交難再破頂

中金公司股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 政策力度低預期打破港股長升趨勢 日後成交難再破頂

中信建投股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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