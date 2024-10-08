券商股 | 傳內地嚴禁銀行信貸資金違規入市，券商股仍獲大行唱好可趁調整吸納？

A股在國慶長假後首日大幅高開，但今早(8日)發改委舉行記者會，並未推出市場預期的重大刺激政策，港股低開250點後，跌幅迅速擴至逾2000點。另有消息指，金融管理部門已對商業銀行進行窗口指導，嚴禁銀行信貸資金違規進入股市。連日炒作A股開戶潮股價暴升的券商股趁高散水，包括中金公司(03908)、招商證券(06099)等都跌逾三成。值得留意，雖然內地政策未再有驚喜，令A股其後升幅收窄，但滬綜指收市仍升4.6%，深成指升9.2%，兩市成交額3.45萬億元人民幣，再創歷史新高，且券商股仍獲大行唱好，或可趁今日大幅回調吸納。

（中金公司網頁截圖）



金監部門窗口指導：銀行信貸資金嚴禁違規進入股市

人行主管的中國《金融時報》今日引述金融機構指，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。報道引述業內人士指，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，這是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。



人行早前宣布要創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期操作規模5000億元人民幣，第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，首期額度3000億元人民幣。有人解讀這兩招相當於央行下場入市，但內媒通過專家之口，否定了這一解讀。

部分券商今早投資者入金增25% 料明日還有高峰

國慶假期後滬深股市首個交易日成交量再創新高，兩市成交額3.45萬億元人民幣。據《財聯社》從部分券商了解到，今早投資者入金增長幅度在20%-25%，資金入場意願明顯，集中在存量客戶，且今早APP在線活躍度也刷新近期紀錄。不過在交易時段，行業仍在面對銀證轉帳不順暢的問題。



由於新增開戶多數在國慶假期內，這部分新客在明日才可以入金並交易。不少業內人士預測，若行情延續，明日還會有入金高峰。截至今日收盤，券商板塊中，除因併購重組事項停牌的國泰君安(02611)(滬:601211)和海通證券(06837)(滬:600837)外，其餘49隻券商股在A股集體漲停。

瑞銀：內地證券業正出現多個催化因素 首選中信証券HTSC

瑞銀發表最新研報指，在宏觀及資本市場政策推出的帶動下，觸發內地券商A股在內地國慶長假期前大升。內地證券業升勢的可持續程度取決於多項催化因素，包括流動性的充裕程度、宏觀政策的支持及經濟改善的跡象，以及有利的政策。目前，除了經濟是否正在改善的問題之外，大多數標準均已符合。

瑞銀續指，由於是次反彈是由較低的基數開始，或意味著這次反彈幅度會更高。券商股A股的估值仍然較便宜，但與歷史平均估值相比，H股的估值則不算便宜。相信內地證券業正出現多個催化因素，包括宏觀層面上，內地降準、降息及下調存量房貸款利率；在資本市場方面，建立市值管理指引，支持股份回購，以及吸引長期資金進入股市。行業整合料加快，改善競爭環境。券商板塊中首選中信証券(06030)和HTSC(06886)，兩者H股均予「買入」評級。

天風證券建議關注龍頭券商 大摩估券商收益再升30%

天風證券表示，隨市場情緒轉暖，客戶開戶意願明顯增強，日均開戶數激增，線上開戶出現排隊現象。同時，沉睡客戶自主活躍度較本月前期明顯增強，個人及機構客戶資金進場意願強烈。從成交量看客戶交易情緒熱烈。「市場交投活躍度提升並改善券商基本面」的邏輯迅速得到市場認可。券商板塊邏輯演繹速度超出預期，提前演繹基本面行情。市場反身性加持下，行情演繹的強度和速度或將超出市場預期，建議關注龍頭券商。



大摩估計，如果散戶情緒保持高漲，中國家庭金融資產中將有高達2至3萬億人民幣重新配置到股票市場。只要勢頭足夠強勁，券商股收益有望再上升30%，淨資產收益率(ROE)可能回升至約13%。

興業證券：部分券商H股折價消失 惟ROE彈性源於監管政策變化

興業證券指，在政策的強刺激下資本市場迎來強Beta行情，並擴散到港股市場，帶來市場和券商股的同頻共振。短期來看，港股的上漲幅度是A股上漲空間的最好映射，假期期間港股券商累計漲幅約35至60%，部分券商的H股折價消失，參考港股券商漲幅和AH折溢價中樞可以框定A股券商漲幅空間。



該行指，中期來看，券商自身盈利能力中樞會決定其估值中樞，ROE的彈性是股價彈性的錨，考慮到券商的盈利具備較強的反身性，其盈利改善滯後於資本市場和券商股價的上漲，故不考慮市場貝塔情況下，其ROE的彈性更多源於監管政策變化帶來的創新業務空間。現有政策基調下，沒有看到新業務的盈利彈性，更多是資金驅動的市場貝塔，跟蹤資金面會更有效。

陳政深：港股正常調整A股有資金追捧 中金等龍頭券商值博

艾德金融執行董事陳政深指，港股今日只屬正常調整，畢竟國慶假期A股休市期間，港股再由20000多點升至23000點，已極度超買，昨日(7日)14天RSI升至87，遠離10天線足足一成。不過，今次A股是獲大量資金推高，應不止有外資入市，甚至可能有「國家隊」參與，暫仍維持港股25000點目標，現可趁機撈貨，包括券商股。

至於有傳內地金融管理部門嚴禁銀行信貸資金違規入市，陳政深指，受最大影響其實不是券商，而相關板塊今日只是借勢回吐，但股價普遍仍企於10天線以上，若已持貨但佔投資組合比重不大，例如只佔10%，可繼續持有，若未有貨現價可買入，惟券商股股價較波動，動輒上落兩三成，難定止蝕位，只能以持倉比重控制風險，當中以中金、中信証券(06030)及廣發證券(01776)等市值較大的龍頭券商最值博。

券商股今日普遍急跌，中金跌33.99%收報16.14元，招商證券跌36.45%報16.46元，中信建投(06066)跌32.52%報11.58元，中信証券跌23.54%報23.55元，中國銀河(06881)跌32.18%報7.46元，HTSC跌26.92%報15.2元，國聯證券(01456)跌31.61%報5.43元，廣發證券(01776)跌24.97%報12.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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