恒指 | 恒指曾跌逾400點，內地9月CPI遜預期內需股領跌大市

國家統計局13日公布，9月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.4%，創3個月低位，低於市場預期的0.6%；環比則持平。首9個月CPI累升0.3%。另外9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.8%，連挫24個月且創6個月最大降幅，較市場預期的跌幅2.6%更差；環比下降0.6%；首9個月PPI累計下滑2%。



CPI增幅遜預期兼PPI降幅創6個月最大，拖累全線內需股受壓，更進一步拖累大市氣氛，恒指未能守穩21000，跌超過400點。

恒指跌幅迅即擴大至逾500點

內需零售股全面受壓；李寧(02331)跌6%，報16.96元；安踏體育(02020)跌8.9%，報91.15元；潤啤(00291)跌6.9%，報31.55元；蒙牛乳業(02319)跌5.5%，報16.8元；農夫山泉(09633)跌4.1%，報30.7元。



內銀股受惠財政部記者會強調推動銀行增加核心一級資本，全線造好；建行(00939)升2.5%，報6.16元；工行(01398)升2.8%，報4.8元。內房股升幅受累大市表現收窄；融創中國(01918)跌2.3%，報2.58元；龍湖(00960)跌0.9%，報13.26元。



現時，恒生指數報20742，跌509點或跌2.4%，主板成交近783億元。國企指數報7450，跌169點或跌2.2%。恒生科技指數報4525，跌210點或跌4.5%。

即月期指新報20776，跌494點，高水34點。即月國指期貨報7459，跌169點，高水8點。即月科指期貨新報4529，跌208點，高水24點。



上證綜合指數報3215，跌1點或跌不足0.1%，成交2317.75億元人民幣。



深證成份指數報10016，跌44點或跌0.4%，成交3160.37億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇