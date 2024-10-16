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美股 | ASML財報遜預期，美股受挫道指跌325點

16/10/2024

美股 | ASML財報遜預期，美股受挫道指跌325點

 

　　荷蘭半導體設備巨頭ASML財報遠遜預期，美股三大指數周二（15日）收市報跌，道指跌324.80點，或0.75%，報42740.42點；標普500指數跌44.59點，或0.76%，報5815.26點；納指跌187.10點，或1.01%，報18315.59點。


　　受到ASML下調2025年淨銷售額和毛利率指引影響，美股晶片股板塊普遍向下，英偉達收跌4.5%，AMD下跌5.2%。


　　多位聯儲局官員發表講話，其中包括三藩市聯邦儲備銀行行長瑪麗戴利(Mary Daly)、亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)和聯儲局理事阿德里安娜庫格勒(Adriana Kugler)等。


　　戴利表示，隨著通脹下降而勞動力市場降溫，聯儲局必須保持警惕，但她樂觀認為官員能維持當前經濟擴張勢頭。戴利又指，聯儲局的通脹和就業目標目前處於平衡，並稱聯儲局官員必須繼續致力維持勞動力市場的強勁表現，使通脹率達到2%目標。


　　美匯指數漲0.1%，至103.26，接近8月8日以來高位。美元兌日元下跌0,4%，至149.25。澳元兌美元跌0.4%，至0.6701。紐元兌美元跌0.3%，至0.6078。現貨黃金價格持平，徘徊於2650美元附近，最高觸及2655美元。

 

原油期貨價格重挫

 

　　以色列不會攻擊伊朗的主要石油設施的消息傳出後，原油期貨價格重挫，紐約期油跌4.4%，收每桶70.58美元。布蘭特期油跌4.1%，收每桶74.25美元。

 

撰文：經濟通國金組

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