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恒指 | 恒指高位回吐超過700點失守兩萬關，地產股急回

17/10/2024

恒指 | 恒指高位回吐超過700點失守兩萬關，地產股急回

 

　　內地今早舉行住建部記者會，除了提及年底前將「白名單」項目信貸規模增加到4萬億元人民幣，整體未有重磅政策落實。連續第三次官方記者會未有重磅政策出台，市場又再失望而回。恒指午後氣氛急降，倒跌後未能止血，更跌超過300點，自9月27日以來首度盤中跌穿20000心理關口。


　　內房股低開後一度於早上10點住建部記者會前收窄跌幅，但未有刺激政策出現令內房股恢復跌勢，午後跌幅擴大；龍湖(00960)跌13.6%暫為最差表現藍籌，報11.94元；萬科企業(02202)跌16.8%，報6.64元；融創中國(01918)配股消息拖累跌幅擴大，現跌27.6%，報2.23元。


　　本地地產股原本受惠按揭成數上限放寬造好，但隨港股氣氛驟降轉勢，普遍倒跌；恒隆地產(00101)挫4.6%，報6.44元；恒地(00012)無升跌，報25.8元；新地(00016)跌0.7%，報86.05元；新世界(00017)跌3.8%，報7.89元；長實(01113)跌1%，報33元。

 

港交所再穿300元關

　　重磅金融股受壓；港交所(00388)跌2.6%，報297.6元；友邦(01299)跌1.7%，報62.1元；滙控(00005)硬淨微升0.1%，報67.8元。


　　現時，恒生指數報19985，跌301點或跌1.5%，主板成交逾1637億元。國企指數報7146，跌121點或跌1.7%。恒生科技指數報4321，跌80點或跌1.8%。


　　即月期指新報20008，跌275點，高水23點。即月國指期貨報7151，跌116點，高水4點。即月科指期貨新報4320，跌78點，高水23點。


　　上證綜合指數報3169，跌33點或跌1%，成交5573.47億元人民幣。


　　深證成份指數報9891，跌73點或跌0.7%，成交9339.13億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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