港股 | 午市前瞻 | 內地年底挑戰保5 恒指後市還看能否補回上月裂口

恒指走勢反覆，今早輕微高開後，指數持續上升。內地公布第三季度GDP按年4.6%，雖然大致上符合市場預期，但升幅低於今年前兩個季度，恒指掉頭向下並一度倒跌。



及後人行股票回購增持再貸款落地，加上在午盤收盤前，人行行長潘功勝表示，預計21日公布的貸款市場報價利率(LPR)也會下行0.2-0.25個百分點。A股反彈，恒指重拾升軌，半日報20229，升150點或0.8%，主板成交近977億元。



恒生中國企業指數報7243，升64點或0.9%。恒生科技指數報4394，升44點或1%。

（Shutterstock圖片）

恒指十天線見阻力

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，盤中恒指升過百點，受看好經濟預期、市場信心增加的影響。短線正在觀望恒指能否補回9月26日至27日裂口（約19000-20000點），他預測到十天線（約21000）見阻力。



宏高證券投資經理梁杰文則向《經濟通通訊社》表示，現時恒指正在觀望內地救市措施，預期恒指會在20000至22000整固。

阮子曦、梁杰文：實現全年「保5」有難度

今日上午，國家統計局公布中國三季度GDP同比增長4.6%，略優預期的增長4.5%。雖然三季度的GDP增長勝預期，但是阮子曦認為現時內地GDP增長主要靠樓市和消費品，但是樓市政策的成效需要時間來反映；消費品方面可以觀望接下來雙十一的數據。他坦言，要實現「保5」，國家未來需要下很大的力度，如果10月的經濟數據遜國家期望，促進消費政策可能加碼，但是他提醒，預計消費政策不會太有新意，不外乎就是消費券、以舊換新、消費補貼等手段。阮子曦補充，如果國家未來在財政政策上發力，比較可能的選項是發地方債，故他看好基建股，例如中國建築國際(03311)，目標價是15元，這種既具建築又具基建屬性的股份，將備受財政政策的支持。



宏高證券投資經理梁杰文也對國家能否實現「保5」持相同意見。他表示，GDP增長受消費者信心和樓市帶動，但這些因素都需要時間來反映。他預期全年GDP增長率在4.8%至4.9%左右。對於後續國家是否會加碼支持經濟增長，他認為內地不會再出招，因需要時間去驗證今年多輪救市措施的實施成效。

茶飲股熱度已過，不建議再上車

本周三（16日）茶百道(02555)曾飆升八成，高見上市新高16元。梁杰文認為茶百道的飆升受惠於川渝概念股和半新股，因此出現資金撈底。但是茶百道經營面不理想，他認為目前茶飲股的炒作熱度已經過去，預測茶百道的升幅短線見頂，不建議投資者入場。若要入場只能搏反彈，但是希望不大。

茶百道股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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