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港股 | 午市前瞻 | 華潤系趁市好急吸資 華潤飲料定價進取慎防回調

23/10/2024

 

　　港股今早續失方向，高開後曾窄幅倒跌，惟盤中社科院金融研究所發布報告提出一系列建議，包括發行2萬億元人民幣特別國債支持設立股市平準基金，引發市場關注，重磅股美團(03690)帶漲，加上中資股升幅強勁，刺激港股明確上漲，恒指先升200點收復10天線（約20629點），半日收市升幅擴大至342點或1.7%，報20841點，突破本周高位。成交稍見炒旺，主板成交超過1079億元，半日成交重返千億。

　　恒生中國企業指數報7510，升147點或2%。恒生科技指數報4627，升105點或2.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指成交回落暫難突破 華潤飲料定價進取慎防回調

（互聯網圖片）

 

恒指料維持橫行格局

 

　　港股今日顯著上升，恒指今早輕微高開後，早段一度跟隨A股倒跌，但隨後A股重拾升軌，恒指亦掉頭向上，指數愈升愈多，最多升358點，高見20857。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近期呈橫行格局，指數大致上在20000點至21000點區間上落。指數低於20500時，對炒波幅的短炒投資者來說仍具吸引，因此升跌幾百點不足為奇，關鍵是高位能否站穩，並向上突破。聶振邦又指，自從9月下旬人行降準以來，資金大舉入市，但近期主板成交金額已經回落至2000億元以下，昨日成交也只有1500多億元，顯示市場開始觀望，預料指數暫時難以向上。未來恒指走勢還看內地之前一系列刺激經濟措施，對實體經濟有多大的成效，以及是否推出更多的扶持政策。

 

華潤系兩大舉措：潤電配股，潤飲招股

 

　　華潤電力（00836）今早公布，向不少於六名承配人，以較上日收市折讓約5.06%每股19.7港元配售1.985億新股，約佔經擴大後的已發行股本的3.96%，集資淨額約為38.87億港元。華潤電力另外向控股股東華潤集團，以折讓約5.06%每股19.7港元配售1.68114億新股，約佔經擴大後的已發行股本的3.25%，集資淨額約為33.1億港元。兩項配股合共淨籌近72億元。

 

　　集團股價今日捱沽，開市價更與配股價格看齊同為19.70元。聶振邦指出，潤電股價自從去年10月低位12.46元附近開始上升，至今年中最高升至24.99元，累積升幅高達一倍。近期股價一直徘徊在20元附近，雖然與年中高位相比有所回落，但仍屬於高水平。加上近期有不少上市企業配股，因此，潤電這個時候配股並不意外，但市場需要時間消化，因此，今日股價難免受壓，盤中最低更跌至18.42元，聶振邦亦預料，潤電股價在18.5至19元左右會有較大支持。

 

　　華潤集團系內的上市新成員華潤飲料(02460)，早前公開招股獲得233倍超額認購，並以招股價上限14.5元定價，股票今日掛牌，開市報16.46元，最高升逾14%。聶振邦認為，由於大市近期缺乏方向，因此吸引部分投資者轉投新股市場，吸資過千億元。不過，該股上午曾經低見15.72元，顯示有人選擇獲利離場。

 

　　聶振邦指，潤飲旗下怡寶的品牌形象不錯，只要今日股價穩守在15.50元以上，後面仍有上升的空間。不過他提醒，內地的消費市道是否復甦仍有待觀察，一旦消費數據不如預期，內需飲料股和餐飲股一樣可能回吐。由於潤飲定價進取，若內地消費持續疲弱，以最差情況看，不排除該股回落至12至13元水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指成交回落暫難突破 華潤飲料定價進取慎防回調

華潤飲料半日股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指成交回落暫難突破 華潤飲料定價進取慎防回調

華潤電力股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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