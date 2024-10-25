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港股 | 午市前瞻 | 恒指能否破21500點還看美國大選 車股難續上升

25/10/2024

　　恒生指數窄幅高開後，盤中隨光伏及生物醫藥板塊拉動，恒指明確升勢，半日報20720，升230點或1.1%，收復10天線（20552點），主板成交近890億元。恒生中國企業指數報7435，升75點或1%。恒生科技指數報4567，升83點或1.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指能否破21500點還看美國大選 車股難續上升

（互聯網圖片）

 

曾永堅：恒指突破21500點看美國大選

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，現時恒指處於急升之後的技術整固階段，預期這個月內恒指會在在19800點到21200點之間上落，其底部19800點是由最高位23241點回落一半而得出的。他補充道，現時市場正等待著兩個主要的宏觀因素。第一是預期11月初，中央公布救內房措施的具體金額和落地細節；第二則是美國大選結果，市場擔憂如若特朗普當選，會進一步出台不利於中國貿易的政策，例如大幅提高關稅等，屆時恒指在21500點將見強大阻力。

 

車股只是特斯拉業績炒作，難繼續上升

 

　　特斯拉第三季業績勝預期，受特斯拉Cybertruck首次實現盈利，以及材料成本下降、能源業務擴大，以及出售碳排放額度等利好，行政總裁馬斯克還料明年汽車銷量最多增30%。特斯拉第三季度營收達251億美元，比去年同期增長8%。每股盈餘超乎預期，升至0.72美元，分析師預測0.6美元。


　　特斯拉第三季業績勝預期帶動車股普遍上升：理想汽車(02015)升4%，報110元；小鵬汽車(09868)跌1.3%，報42.05元；蔚來(09866)跌0.4%，報39.5元；比亞迪(01211)升3.1%，報294.6元；零跑汽車(09863)升3.3%，報29.8元；吉利汽車(00175)升7.1%，報14.88元；長汽(02333)升2.2%，報14.04元；廣汽集團(02238)升3.6%，報2.86元。


　　對於車股普升，曾永堅認為此輪升浪只跟隨特斯拉績後炒作，短線來看升幅有限。他續指，因理想在一眾車股的競爭優勢不突出，其能否在5個交易日內站穩250天線（約110元）仍是一大技術上的考驗。同樣是特斯拉概念股，曾永堅對贛鋒鋰業(01772)也持同樣觀點，他認為電池股板塊受制於市場競爭劇烈，很難有提價能力，所以不看好電池股板塊。


　　在車股中，曾永堅推薦吉利(00175)，他認為其股價比較吸引，本身預期市盈率不足10倍，最近兩個月的銷量也表現不錯，設目標價18元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指能否破21500點還看美國大選 車股難續上升

理想股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指能否破21500點還看美國大選 車股難續上升

贛鋒鋰業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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