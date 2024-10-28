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樓市 | 中原十大屋苑周末錄13宗成交，按周微跌1宗

28/10/2024

樓市 | 中原十大屋苑周末錄13宗成交，按周微跌1宗

 

　　中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得13宗成交，按周下跌7.1%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛轉旺，發展商紛紛把握時機推售，以貼市價推盤銷情暢旺，一手市場連續兩星期錄約400宗成交，二手方面，早前已消化大批二手筍盤，略為拖慢交投，但整體交投氣氛正面下，仍平穩發展。

 

美聯十大指標屋苑錄13宗成交

 

　　據美聯物業分行統計，在剛過去的周六及日十大指標屋苑錄得13宗成交，較上一個周末錄得的約14宗成交，按周略為下跌約7.1%，連續兩個周末錄得雙位數水平。至於按十五大屋苑計算，周末兩天計錄得約17宗成交，按周亦下跌約5.6%。

 

美聯布少明︰樓價止跌回穩，第四季樓價升3%

 

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，多個新盤於周末接連登場，銷情繼續火熱，更有新盤即日沽清，並再現「西餅客」大手掃貨，購買力未見盡頭，部份向隅客即時回流二手尋寶，令睇樓量維持高水平，二手十大指標屋苑成交雖然回軟，但是站穩雙位數水平，可見各路準買家正積極入市。


　　布少明認為，樓市已現明顯的轉勢訊號，相信隨著中央政府及特區政府的措施發揮效力，中港兩地經濟重返增長軌跡，可吸引更多資金來港投資，料部份資金勢必分流至樓市，成為未來成交的新增長動力，故維持10月新盤及二手交投齊升的預測，並相信第四季樓價將止跌回升，升幅可達3%，令全年樓價跌幅收窄至5%之內。

 

撰文：經濟通採訪組

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