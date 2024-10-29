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港股 | 午市前瞻 | 蘋果新機未必大賣舜宇可短炒 中芯走勢回落短線向淡

29/10/2024

　　臨近期指結算日，港股今早先高後低，最高升近300點。但A股反覆偏軟，拖累恒指今早升幅全部蒸發。恒生指數半日收報20593，跌6點或跌不足0.1%，主板成交超過907億元。國企指數報7385，跌5點或跌不足0.1%。恒生科技指數報4613，升39點或升0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果新機未必大賣舜宇可短炒 中芯走勢回落短線向淡

（Shutterstock圖片）

 

溫鋼城：恒指本周望守20000

 

　　美媒報道華為疑經一間中資企業取得台積電晶片技術，隔晚美股中概股大升，港股今早受惠造好，恒指逾100點後一度擴大升幅至逾200點，隨後獲利湧現引發回吐，半日倒跌6點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期市場正等待多項消息公布，除內地10月份PMI外，外圍亦有美國大選結果，種種都令大市觀望氣氛濃厚。他預期短線恒指維持20000至21000窄幅度上落，憧憬本周守穩20000並收於20300附近。

 

蘋果新機未必觸發大型換機潮，舜宇望見56元

 

　　蘋果推出人工智能Apple Intelligence的第一階段功能，並發布配置M4晶片的新款iMac桌上型電腦。新款iMac的售價與之前的型號同樣是1299美元，將於下周五(11月8日)正式上市。今早蘋果供應鏈股份炒起，舜宇(02382)一度升超過半成，高偉電子(01415)更一度升逾一成。溫鋼城指近期蘋果不同產品都有推出新款機型，雖然新賣點為AI，但已非新鮮事，或未必如預期間一樣引發大型換機潮。但他認為短線蘋果概念仍可跟炒一轉，近期舜宇調整過後有回升趨勢，初步上望20天線約52.8元，大市走勢良好可望挑戰55元至56元都有機會。

 

華為難全面應用台積電技術

 

　　昨日傳出早前華為的AI處理器被揭使用台積電晶片後，台積電已停止向中國晶片開發商「算能科技」供貨，令市場揣測華為或已透過不同渠道取得台積電晶片技術。溫鋼城分析指，這反映美國等方面並未能完全堵塞對華漏洞，但他認為即使傳聞屬實，預計華為方面亦難以完全得台積電技術，亦未能全面應用，始終美國政府會密切留意，預計中資企業或會以台積電晶片作為模辦再自行開發。對此，他認為晶片股僅能憑消息炒作，中芯(00981)近期有回落趨勢，而且日線圖上每日上影線都較長，反映買力不足，短線不宜過份樂觀，觀望20天線會否出現較大支持，否則便應離場。

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果新機未必大賣舜宇可短炒 中芯走勢回落短線向淡

舜宇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果新機未必大賣舜宇可短炒 中芯走勢回落短線向淡

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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