陳德霖：獅騰控股上市，De-SPAC首例成香港金融市場里程碑

金管局前總裁陳德霖及前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等發起的特殊目的收購公司（SPAC）香港匯德收購(07841)，早前收購電商解決方案平台Synagistics的交易已獲股東特別大會通過，將改名獅騰控股，股份編號變更為2562，今日起繼承匯德收購的股份在主板買賣。

香港匯德收購公司主席兼執行董事陳德霖在上市儀式致歡迎辭時表示，Synagistics與香港匯德收購公司合併，成為香港第一宗特殊目的成功的De-SPAC交易。香港匯德在2022年的8月上市，經過兩年的努力去物色高增長和有競爭力的併購目標，集團很高興最終能夠與Synagistics併購，成為香港資本市場的創新上市渠道的一個里程碑。

獅騰控股上市成De-SPAC首例，料未來SPAC上市接踵而來

陳德霖接受傳媒訪問時表示，Synagistics作為一間新加坡公司來港上市，證明了香港作為科技金融中心及於香港發展大中華業務的吸引力。

他又指，近年整個資本市場氣氛比較差，不論SPAC或是IPO數量大減，但9月後市場氣氛回暖，成交量亦活躍起來，他認為獅騰控股今日成功以De-SPAC上市，除了是本港金融市場里程碑外，亦是一個成功先例，隨著市場氣氛好轉，未來SPAC上市將會接踵而來。

獅騰控股有限公司聯合創始人、執行繼承公司董事、繼承公司董事會主席兼董事總經理李敘平指出，東南亞為一個快速成長、令人興奮的金融市場，隨著Synagistics在港成功上市後，為公司打開大門開拓及與內地品牌建立合作關係，將產品帶給東南亞消費者。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票