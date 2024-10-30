渣打季績勝預期兼上調收入及股東分派指引，股價逆市破頂可以點部署？

渣打(02888)於今日(30日)中午公布業績，第三季列帳基準除稅前溢利按年升1.7倍至17億美元，勝預期，經營收入升11%至49億美元，淨息差升32基點至1.95%。集團上調今年經營收入指引增長率至靠近10%，並將今年至2026年的股東分派目標從至少50億美元調高到至少80億美元。渣打公布業績後逆市造好，最多升逾3%高見91.1元，創2018年2月以來逾6年半新高，若想吸納應如何部署？

（李崇偉攝）

第三季列帳基準除稅前溢利按年升1.7倍 經營收入升11%

渣打公布截至今年9月底止第三季業績，稅前基本溢利為18.07億美元，按固定匯率基準計算按年升41%；除稅前列帳基準溢利為17.22億美元，升1.72倍，按固定匯率基準計算升1.8倍，每股基本盈利39.8美仙。期內基本經營收入升11%至49.04億美元，按固定匯率基準計算則升12%。列帳基準經營收入49.5億美元，升9%。淨利息收入升9%(按固定匯率基準計算)至26億美元，部分由於短期對沖利率到期所致；非淨利息收入升15%(按固定匯率基準計算)至23億美元。

集團首三季除稅前列帳基準溢利為52.14億美元，按年升32%，除稅前基本溢利為57.64億美元，升25%，按基本基準計算之每股盈利為138.5美仙。

第三季淨息差升32基點至1.95% 信貸減值支出1.78億美元

另渣打第三季淨息差為1.95%，按年升32個基點，經營支出在通脹及業務增長的帶動下增加3%至29億美元，按固定匯率基準計算則增加2%，部分被效率提升所抵銷，信貸減值支出為1.78億美元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億美元(該項支出按季增加，主要與韓國電子商貿平台的2100萬美元額外撥備有關)和企業及投資銀行業務的淨回撥1000萬美元。

第三季集團普通股權一級資本比率為14.2%，高於13-14%的目標範圍，已反映今年7月宣布進行的15億美元股份回購而導致的62個基點全面影響，每股有形資產淨值為15.09美元，自今年6月30日以來上升65美仙，有形股東權益回報為10.8%，上升4個百分點。

升今年經營收入指引 今年至2026年股東分派目標逾80億美元

按固定匯率基準計算，渣打提高今年經營收入指引增長率至靠近10%，但不包括兩個重大項目，另修訂2025、26年指引，包括經營收入於2023至26年按5%至7%複合年增長率增加；2025增長預期則將低於5%至7%的範圍。

渣打又計劃於2024至26年向股東累計回饋至少80億美元，較先前指引的至少50億美元增加；有形股東權益回報(RoTE)由10%穩步增長，於2026年接近13%，並在其後繼續提升。

擬5年內斥15億美元拓財管等業務 或售未能配合發展策略業務

另渣打稱，會加倍投資於財富管理業務以吸納更多富裕客戶，其中在財富管理及零售銀行業務方面，將於5年內投資約15億美元於客戶經理及投資顧問、財富方案，以及提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力，較先前計劃增加一倍。

此外，集團將重整大眾零售業務，以提供資金支持財富管理及零售銀行業務的投資，並將繼續檢視單一借貸產品及組合是否符合其策略目標，從而優先考慮較高增長及較高回報的資產。集團又正物色機會出售全部或部分未能配合整體發展策略的業務，使資源集中服務企業及投資銀行業務客戶和財富管理及零售銀行業務富裕客戶的跨境需求。預期該等行動將於未來18至24個月內完成，由此財富方案業務收入料保持雙位數的增長。集團目標於中期內將金融機構客戶對企業及投資銀行業務的收入佔比提升至約60%，並將跨境(網絡)收入的百分比提高至約70%。

熊麗萍：業務策略清晰上調指引見信心 惟股息率不足3厘宜待88元以下才吸

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍指，渣打除了業績勝預期，最重要是業務發展策略清晰，集團主要發展地區為香港、亞洲及新興市場，特別著重亞洲區發展。相比滙控(00005)或受中美關係影響，定位較尷尬，渣打有其優勢。另外，集團全面上調收入及股東分派等指引，正顯示對業務前景具有信心，其中將今年至2026年的股東分派目標調高30億美元，到至少80億美元，既可用作派息，也可用作回購。集團又增加投資財富管理及企業等業務，以吸納更多富裕客戶，而打算出售未能配合發展策略業務如部分零售業務，也見其業務發展決心。此外，其淨息差升至1.95%，也比滙控好，可能是得益存款帶動淨利息收入上升。

股價方面，熊麗萍指，雖然渣打現時估值仍算便宜，但本身股息率已不算高，隨著股價上升更跌至不足3厘。儘管對於進取的投資者，渣打仍是不錯的選擇，惟宜待回至88元以下才吸納。

渣打今日升2.95%收報90.75元，成交1.83億元。其他本地銀行股普遍隨大市向下，恒生(00011)跌1.18%報96.3元，中銀香港(02388)跌0.78%報25.35元，東亞(00023)跌1.42%報9.72元，大新銀行(02356)跌1.09%報7.29元，惟滙控升0.35%報71.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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