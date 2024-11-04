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外匯基金 | 金管局：第三季外匯基金投資收入錄1146億元

04/11/2024

 

外匯基金 | 金管局：第三季外匯基金投資收入錄1146億元

　　金管局公布，今年第三季外匯基金錄得投資收入1146億元，當中，債券收益錄664億元，香港股票收益219億元，其他股票收益182億元，外匯收益錄81億元。去年第三季外匯基金錄得投資虧損105億元。


　　今年第三季，支付予財政儲備的款項為30億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為38億元。

 

首三季外匯基金投資收入錄2247億元

 

　　今年首三季，當局錄得外匯基金投資收入錄2247億元。當中，債券收益1243億元，香港股票收益285億元，其他股票收益660億元，外匯虧損82億元，其他投資收益141億元。


　　首三季支付予財政儲備和特區政府基金及法定組織的款項分別為100億元及122億元。

 

余偉文：港元利率短期內仍處於較高水平

 

　　金管局總裁余偉文出席財經事務委員會會議時表示，美聯儲未來的減息步伐仍存在不少變數，預期市場對各項經濟數據和政治風險高度敏感，投資者應注意市場波動的風險在聯匯制度下，美息下調使港息有回落空間，但短期港元拆息會受季節性因素及資本市場活動等因素所影響。


　　他續指，美聯儲減息及內地提振經濟措施對本港經濟有正面作用，但本港經濟前景仍面對地緣政治局勢等不確定因素，又指港元利率短期內仍然會處於較高水平，利率亦非影響樓市發展的唯一因素，其他重要因素包括房屋供求等。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時應小心考慮及管理風險。


　　他提及，金管局會繼續密切監察金融和貨幣市場變化，並通過「中小企融資專責小組」進一步推動支持中小企銀行融資的工作。

 

撰文：經濟通採訪組

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