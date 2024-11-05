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港股 | 午市前瞻 | 數據利股市情緒但仍需觀望 內需股等回吐夠鐘炒年貨

05/11/2024

 

　　進博會今日開幕，國務院總理李強表示對於今年目標的實現還是今後一段時間的經濟發展都有信心，加上經濟數據造好，A股半日大漲，帶動港股盤中拉漲，恒指一舉突破20天線（約20605），但市場預期短期內突破兩萬一有難度，恒指半日報20823，升255點或1.2%，主板成交近832億元，較昨日同時段成交顯著回升。

 

　　恒生中國企業指數報7478，升111點或1.5%。恒生科技指數報4622，升90點或2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 數據利股市情緒但仍需觀望 內需股等回吐夠鐘炒年貨

（Shutterstock圖片）

 

張智威：港股成交漸縮不利大市

 

　　財新公布10月份服務業PMI報52，保持枯榮線之上兼創三個月以來最高，大勝預期的50.5。港股今早受累美股回吐低開157點後有所回升，內需板塊領軍恒指反攻向上，半日最多升超過200點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，財新PMI消息明顯利好港股，消息公布前港股偏軟，但數據出爐後恒指即發力向上，反映PMI對前景預期的樂觀情緒已反映在股市之中。但他明言目前升幅並不算大，始終美國大選結果前市況觀望氣氛濃厚，加上昨日港股成交縮減至1100億元水平，對於大市走勢不算利好，投資者現時不應過份樂觀，若再縮至1000億元以下將更為不利。

 

　　他又提到，人大常委會議本周五(8日)閉幕，假如並未出現一如市場預期的刺激措施，港股走勢而會受到考驗，短線恒指繼續以20000至21000為區間。有外媒此前報道指，就算美總統人選是賀錦麗還是特朗普，中國至少今年內都不會推出「火箭筒式」的刺激經濟計劃。

 

　　總理李強提到對今年經濟增長目標的實現充滿信心。張智威指目前市場對全年「保5」仍有信心，一攬子政策落地的確打好了基礎，預計對全年成功「保5」機會仍較大。

 

內需短線過強，現價炒較蝕底

 

　　10月份官方及財新所公布的PMI數據都呈現良好形勢，整體都恢復至擴張區間之內，帶動今早內需板塊強強勢，但張智威提醒內需股因10月PMI造好而炒起，但短線市場情緒熱烈，或引超買風險，現價高追要小心回吐風險。

 

　　他提到，11月及12月消息面上難有利好內需的消息，但明年農曆年早在1月底便開始，現時則可以開始憧憬過年前消費市道恢復，相關股份亦可以開始部署。但他明言今日不少股份炒起後現價入手會較蝕底，譬如安踏(02020)若能回落至85元以下，在81元附近入手則較為有利，短線憧憬炒上90元。食品股方面農夫山泉(09633)今早強勢，最多升超過一成，他指股份早兩個交易日已有炒起味道，短線可望挑戰前頂35.75元。

 

港股 | 午市前瞻 | 數據利股市情緒但仍需觀望 內需股等回吐夠鐘炒年貨

安踏股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 數據利股市情緒但仍需觀望 內需股等回吐夠鐘炒年貨

農夫山泉股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組

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