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港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

06/11/2024

 

　　來自共和黨的前總統特朗普重新入主白宮呼聲漸高，美滙指數急彈，拖累離岸人民幣曾跌逾600點子至7.17水平，恒指昨日（5日）勉強收復兩萬一，今早盡數回吐，盤中隨著特朗普勝選機會逐步攀升，港股於11時沽壓擴大，內地消費股及內銀內險板塊領跌，恒指最多曾瀉636點，低見20370，半日則報20459，跌547點或2.6%，穿10天線（約20561）及20天線（約20591），主板成交逾1120億元。

 

　　恒生中國企業指數報7341，跌214點或2.8%。恒生科技指數報4551，跌142點或3%。

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：昨日成交未配合，恒指今日正常回調

 

　　美國總統選舉正進行得如火如荼，點票雖然還在進行中，但暫時特朗普明顯領先。港股這邊以跌市回應。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股昨日炒作國策，憧憬中央推出10萬億元刺激經濟措施，恒指昨日收升逾400點，當中以中資股升幅較大。雖然恒指昨日收市衝上21000點，但由於成交未配合，只得1600多億元成交，連1700億元都未夠，要確認恒指轉勢，成交至少要有2000億元。所以，恒指今日回調實屬正常調整，預料大市維持在區間上落，阻力位依然維持在21000點。

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

恒指今早跌穿多條主要平均線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

加密貨幣、傳統能源、內房股皆受惠

 

　　倘若特朗普最終真的再次入主白宮，聶振邦認為對大市影響不大，但對部分板塊影響深遠。首先是加密貨幣，特朗普一向擁抱加密貨幣行業，無疑將會受惠。現時港股中有三家資產管理公司，包括華夏基金、嘉實基金、博時基金獲准發行比特幣和以太坊現貨ETF產品。當中又以華夏基金發行的華夏比特幣ETF(03042)及華夏以太幣ETF(03046)吸引力較大。

 

　　另外，特朗普一向支持傳統能源，利好石油相關板塊，港股中的三桶油可以看好。當中，中石油(00857)股價較落後，為三桶油首選。

 

　　聶振邦續稱，特朗普在之前任期一向支持低息政策，以推動經濟發展，假如再次上台，預料會繼續減息政策。減息對科技股有利，看好小米集團(01810)及京東集團(09618)受惠。當中，京東的市盈率偏低（預測市盈率不足10倍），吸引力大。

 

　　不過，摩根大通首席全球策略師David Kelly此前表示，如果特朗普贏得美國大選，美聯儲可能最早將在12月暫停減息周期，因其擴張性財政政策將推高美國通脹。

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

（資料圖片）

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

華夏比特幣ETF走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

若特朗普再次上台，內地可能加推刺激經濟規模

 

　　市場傳言若特朗普再次上台，中央會加大刺激經濟的力度。聶振邦指出，重磅振經濟舉措若成真，內險股，內銀股，以及內房都有上升的潛力。當中內房股這幾年受債務危機打擊最大，股價自2021年起累跌甚大。因此，現階段股價吸引。

 

　　當中，聶振邦看好龍湖集團(00960)，萬科企業(02202)及融創中國(01918)比較有上升潛力。至於「國」字號房企如中海外(00688)及華潤置地(01109)由於受債務危機影響較大，這幾年股價跌幅也相對較小，因此上升潛力不及前述的幾個民營房企。

 

　　特朗普政策被指有利美國生技行業發展，藥明系今日早段逆市上升，是否亦樂見特朗普上場？聶振邦認為難下定論，不過若特朗普未來一刀切加徵進口關稅，則出口企業的利潤難免構成壓力。

 

　　至於黃金價格是否會因為特朗普上台、金融市場帶來不確定性而受惠上升？聶振邦認為這方面未必有太大的關聯性，相反特朗普一向不熱衷打仗，並主張俄烏戰爭應該速戰速決，某個層面上是消除政局的不確定性，不預期金價有長線上升潛力。

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

龍湖集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 美國大選 | 恒指阻力位兩萬一未變 港股玩特朗普交易買乜好？

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通市場組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2024 16:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2024 16:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2024 15:55
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