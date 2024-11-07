美股 | 特朗普勝選美股創新高，道指大升逾1500點

美國共和黨總統候選人特朗普以壓倒性姿態勝出，在特朗普任內可能受惠的板塊大升，帶動美股三大指數全數上升。



道指升1508.05點，或3.57%，報43729.93點；標普500指數升146.28點，或2.53%，報5929.04點；納指升2544.29點，或2.95%，報18983.47點。三大指數於盤中均創下歷史新高。



10年期美國國債孳息率飆升至4.43%，美匯指數攀升至7月以來的最高水平，因市場認為特朗普建議對美國主要貿易夥伴徵收進口稅將可刺激美元向上。投資者預計特朗普政府將支持數碼資產，有可能受益於放鬆監管的比特幣飆升至75000美元，創下歷史新高。

特斯拉股價日內飆升14%

特斯拉CEO馬斯克大力支持特朗普競選總統，特斯拉股價日內飆升14%。高盛和花旗等美國銀行股造好，分別升逾13%及8%，市場預期特朗普將放鬆金融監管。

美元兌日圓反彈上升

美元反彈，美匯指數攀升，日圓避險屬性在當前情況下削弱，美元成為首選的避險貨幣。美元兌日圓一度升至154.375，突破7月31日以來的高位；歐元兌美元跌破1.0778至1.0761支持區間；英鎊兌美元跌至10月底低位1.2844。



美元及美債上升，亦同時削弱黃金的吸引力，紐約期金跌逾80美元，下破2700美元關口，跌幅達2.9%，報每盎司2668美元。



投資者正觀察美元回升，以及特朗普的外交政策對全球石油供應所產生的影響。紐約期油微跌0.42%，收報每桶71.69美元；布蘭特期油跌0.34%，報每桶75.28美元。

市場將關注聯儲局議息

大選結果塵埃落定，市場將關注聯儲局11月貨幣政策會議。按照議程，聯儲局將於當地時間11月6日至7日舉行議息會議，並在會後宣布議息決議。聯儲局主席鮑威爾隨後將發表講話。

撰文：經濟通國金組

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