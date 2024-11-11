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港股 | 午市前瞻 | 十萬億化債難解困局 港股「阿Q精神」改憧憬中經會

11/11/2024

 

　　內地在人大常委會議後提出化債大招，號稱金額達到10萬億元人民幣，然而實際放水規模只得6萬億元人民幣，而且缺乏對實體經濟和居民消費需求的支持，市場顯然失望。恒生指數開市即低開470點或2.3%，大量牛證街貨即時死亡，對國策敏感的內需、內房及中資金融股齊齊插水，恒指半日內最多試過跌577點，低見20151點，但短期兩萬關仍見支持，結果半日收報20288，跌439點或2.1%，重新下穿10天線（約20598點）及20天線（約20544點）。

 

　　半日主板成交超過1139億元。恒生中國企業指數報7302，跌158點或2.1%。恒生科技指數報4597，跌71點或1.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 十萬億化債難解困局 港股「阿Q精神」改憧憬中經會

貴州獨山縣舉債斥資2億人民幣建設的水司樓，被視為中國基建大白象的象徵。

 

曾永堅：曾憧憬12萬億落地，終大失所望

 

　　救市方案出台後，外圍美股上周五先行反映失望，納斯達克中國金龍指數大挫4.74%，今早港股亦低開近500點，內銀、內險、券商、內房以及內需多板塊全面下跌。

 

　　針對港股上演失望行情，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，10萬億從來都並非中央正式提及的數字，而是外電根據吹風等等估計出來的樂觀情況。此前市場預期銀碼約為6萬億至10萬億，特朗普勝選後更引發市場憧憬或有可能加碼至12萬億，但最終只有6萬億化債限額落地，大幅弱於預期。

 

港股 | 午市前瞻 | 十萬億化債難解困局 港股「阿Q精神」改憧憬中經會

重新下穿10天線（約20598點）及20天線（約20544點）。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

地方政府隱性債料80萬億，中央維護信用評級

 

　　6萬億加上每年8000億，合共10萬億人幣全數用於置換存量隱性債務，曾永堅解釋市場失望原因除了銀碼少於預期外，更重要是次政策只針對地方債務問題，而並未有針對樓市以及內需作直接刺激。原本市場預期金額之中起瑪有一半以上會用於樓市及內需等方面扶挑，但目前只限於化債，只能從改善信心和氣氛上帶動，並未對股市憧憬對症下藥，亦造成今日跌勢。

 

　　不過曾永堅認為，中央今次全力針對地方政府隱性債務提出10萬億方案，反映中央認為地方債問題已到岌岌可危地步。他提到，早前中植系爆雷等等事件已令市場對中國式影子銀行集資活動存有隱憂，而目前地方政府的隱性債務，雖並非由地方政府名義發行，但都有政府名義作擔保。國際評級機構普遍預期，中國地方政府隱性債務預計達到70至80萬億，即使中央今次祭出10萬億化債限額，只能算杯水車薪。

 

　　更重要一點是，曾永堅認為中央將解決地方債務視為頭等要務，主要因為上述地方政府隱性債務都由政府擔保，假如出現債務違約，將會危及地方政府，以至人民銀行的信用評級，後續人行以至國企需要發債，都有可能會被降低信用評級，加大發債難度，現時內地處於發債融資的重要時刻，現行政策在維護中國信用評級有重大而深遠的影響。

 

特朗普1月上場或再引應變新招

 

　　恒指今早應聲低開近500點，半日維持跌超過400點，曾永堅認為市場雖然失望，但早市未至於跌穿20000，主要因為在人大常委會議過後，市場現時改為觀望下月舉行的中央經濟工作會議，憧憬會有比今次更具針對性政策落地，尤其在內需及樓市方面，故港股目前仍具「阿Q精神」，預計11月期間仍算正面。

 

　　他認為，目前恒指最大心理關口仍為20000，但更重技術關口為19800至19900，此為恒指早前升浪的黃金回調比例0.5倍的水平，短中線內不宜失守。他明言今次政策過後難有太大主題炒作，尤其基建方面難有憧憬，目前債務狀況反映地方政府樓本無力作任何投資，後續亦未看到會是中央資金對症下藥的癥結。反為短線宜觀望大型科技股業績，騰訊(00700)將為短線較大希望股份。

 

　　除此以外，曾永堅又提到市場現時亦有解讀，特朗普明年1月正式捲土重來，中央或有可能先看特朗普如何出招，才會針對性地出應變，因此目前市場希冀並未完全喪失，短線大市氣氛並未完全悲觀。

 

港股 | 午市前瞻 | 十萬億化債難解困局 港股「阿Q精神」改憧憬中經會

中交建股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 十萬億化債難解困局 港股「阿Q精神」改憧憬中經會

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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