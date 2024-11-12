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美股 | 美股三大指數再創盤中新高，道指收44000點之上

12/11/2024

美股 | 美股三大指數再創盤中新高，道指收44000點之上

 

　　美股三大指數再創盤中新高，道指首次收於44000點之上。道指收市升304.14點，或0.69%，報44293.13點；標普500指數升5.81點，或0.10%，報6001.35點；納指升11.99點，或0.06%，報19298.76點。

 

　　比特幣突破88000美元，創下歷史新高，高見84360美元，日內升幅逾5.6%，同時刺激虛擬貨幣概念股上升。美國虛擬貨幣交易平台Coinbase大升19%，挖礦股MARA Holdings和Riot Platforms分別升29%和16%。

 

美匯指數創4個月高，油價承壓

 

　　美匯指數升0.44%至105.47，創下自7月初以來的高位，令歐元、英鎊及日圓等承壓。歐元和英鎊兌美元下跌，歐元兌美元報1.0662，跌幅達0.50%；英鎊兌美元跌0.26%，報1.2883。歐元近期低位徘徊，受德國政壇不確定性影響，尤其是德國總理免去財政部長，並呼籲進行信任投票，增加政治風險。美元強勢趨勢不變，則繼續打壓英鎊表現。美元兌日圓上升0.78%，報153.82，聯儲局未來進一步放慢減息步伐，將刺激美元向上，持續壓抑日圓走勢。

 

　　美元走強，加上市場預計特朗普勝選可能會增加石油供應，進一步令油價承壓，紐約期油下跌3.32%，收報每桶68.04美元；布蘭特期油跌2.57%，報每桶71.96美元。市場分析特朗普承諾上台後大力推動原油鑽探，已使油價部分失去長期維持高位的動力。此外，特朗普的政策有可能刺激美元，美元走強將使以石油等美元計價的商品對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，因而打壓油價。市場目前仍等待美國未來政策的明確性，以判斷油價走勢。

 

　　黃金市場延續上周回調走勢，紐約期金下跌2.47%，報2627.99美元。隨著特朗普在大選中勝出，市場對未來利率走勢的擔憂加劇，導致黃金承壓向下，成為近期下跌的主要原因。

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