  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

優才來港 | 鄧浩然：從奧蘇利雲成為優才說起

14/11/2024

　　《然之有物》近日城中熱話除了特朗普當選美國總統外，當數綽號「火箭」的奧蘇利雲通過優才計劃成為香港居民。筆者對桌球有一定認識，「七五三傑」之一的奧蘇利雲更是筆者的偶像。此次偶像落戶香港固然值得高興，但其背後的啟示更值得各位深思。

 

　　不少人好奇為何奧蘇利雲會選擇成為香港居民？奧蘇利雲在訪問中提到很多原因，包括香港的文化、美食以及稅制，當中香港的低稅率絕對是奧蘇利雲選擇香港的重要考慮因素之一。作為頂級桌球好手，奧蘇利雲上賽季的獎金收入高達1200萬港元，這個收入水平在英國需要按45%繳交入息稅。反觀在香港，相關稅率約為英國的三分之一。如果以奧蘇利雲上賽季的獎金計算，成為香港居民將有望為其節省超過350萬港元的稅款，亦難怪奧蘇利雲會作出如此選擇。

 

優才來港 | 鄧浩然：從奧蘇利雲成為優才說起

成為香港居民後，奧蘇利雲可節省巨額稅款。（奧蘇利雲fb圖片）

 

　　奧蘇利雲落戶香港一事，反映出香港仍有其獨特優勢。其實香港的優勢又豈止低稅率？作為國際金融中心，香港有成熟穩健的金融體系和制度。以筆者熟悉的資本市場為例，香港有證監會和聯交所兩大監管機構保證市場質量，為投資者把關。它們除了堅守多年來行之有效的制度外，還與時並進，因應市場環境的變化不斷優化相關制度和配套。例如證監會和聯交所最近就公布了《有關優化新上市申請審批流程時間表的聯合聲明》，以進一步提升香港在新股市場方面的競爭力。

 

　　香港的另一優勢是其多元化的選擇，特別是對於內地投資者來說，香港的金融產品更多元化，不僅種類繁多，而且有適合不同風險胃納投資者的產品。根據《2023胡潤財富報告》，大灣區有超過50萬高淨值家族，坐擁以億計的資產，絕對是香港希望吸納的目標。這些高淨值家族重視傳承，在資產配置方面亦有更高的要求，而香港在金融產品方面的優勢將有助吸引他們投資甚至設立家族辦公室，對香港成為大灣區的財富管理中心起著積極作用。

 

　　上述三大優勢固然重要，但筆者認為最重要的還是人才，而人才多年來一直是香港賴以成功的關鍵。但香港近年面對人才流失的情況，應如何吸引人才以維持競爭力？奧蘇利雲落戶香港一事正好為我們帶來啟示。引用孫局長所言，奧蘇利雲與香港是「互相吸引」，但筆者更希望奧蘇利雲與香港能「互相成就」。對於奧蘇利雲來說，通過優才計劃成為香港居民可為其節省大筆稅款，而對於香港來說，我們一方面利用自身優勢吸引奧蘇利雲落戶香港為我們作出貢獻，另一方面亦可通過奧蘇利雲作招徠，吸引更多頂級人才，並且帶動香港的本地人才以及整體氣氛，慢慢形成集聚效應，從而提高整個業界的水準，自然有更多人才願意來港發展。

 

　　在「奧蘇利雲效應」下，集聚效應其實已開始出現。據聞「世一」卓林普亦有意仿效奧蘇利雲落戶香港。此舉除了進一步彰顯香港對頂級人才的吸引力外，筆者亦希望香港與人才能形成命運共同體，榮辱與共，既互相吸引，亦互相成就，為香港續寫輝煌。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

4.040

異動股

06660

艾美疫苗

7.050

異動股

01818

招金礦業

11.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06660 艾美疫苗
  • 7.050
  • 01818 招金礦業
  • 11.040
  • 02777 富力地產
  • 1.690
  • 01918 融創中國
  • 2.640
  • 02469 粉筆
  • 2.770
股份推介
  • 00197 亨泰
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 53.500
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.550
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.320
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 01860 匯量科技
  • 5.140
  • 00700 騰訊控股
  • 403.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.950
  • 00941 中國移動
  • 69.650
  • 00388 香港交易所
  • 304.800
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 00823 領展房產基金
  • 35.500
  • 目標︰--
  • 02607 上海醫藥
  • 12.720
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2024 17:02  《盤後部署》打風不停市恒指跌至見月低，阿里健康回調買入博反彈

14/11/2024 18:57  【打風不停市】港交所：首次打風開市交易暢順如常，順利落實改革

14/11/2024 17:06  京東(09618)第三季純利按年升48%，經調整盈利升24%

14/11/2024 16:43  極氪斥90億人幣收購領克50%股權，吉利仍持領克49%權益

14/11/2024 16:51  網易(9999)第三季經調整淨利潤75億元人幣，按年跌13%

14/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９７億元，買盈富基金

14/11/2024 09:02  【大行炒Ｄ乜】眾大行績後上調騰訊目標，摩通降中行、交行評級

14/11/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９７，六個月至一年折息均升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

打風不停市 | 打風開市首啟動市場運作暢順，業界冀政府準備更多應變措施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新能源車產量破千萬，房產稅收降，保交房285萬套新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 全球6G發展大會上海舉行，電訊三寶成避險佳選可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜假冒「易通行」短訊又再大量出現！小心誤入網站被盜信用卡資料
人氣文章

玩樂 What’s On

機票著數︱香港快運65+長者$2單程機票！飛台北$715、日本靜岡$800共20個航點 包20 kg行李又幾錢？特惠2元揀標準座位！即睇買優惠機票步驟
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】騰訊遊戲續威武，產品矩陣忙迭代
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

從婚內不被滿足到婚外找滿足：性慾放在婚姻中，從「我」的事變成「我們」的事
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

類似的瓷器卻有截然不同的命運？當中有哪些事項藏家需要留意？
人氣文章

Fashion

CHANEL 24／25早春度假系列香港時裝騷重點一覽：袁澧林出演預告短片！G-Dragon、Penelope Cruz驚喜現身
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美國兩名太空人滯留太空5個月，59歲女太空員暴瘦引關注，NASA醫生協助增重新文章
人氣文章
含糖飲品當水飲，血糖指數超標千倍！醫生：行醫數十年首次見！新文章
人氣文章
長年腰痛肩痛點算好？訓練背闊肌好處多︰穩定脊椎、減輕腰壓力、防止背痛 教你3個訓練動作，辦公室都做到！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2024
打風不停市 | 打風開市首啟動市場運作暢順，業界冀政府準備更多應變措施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處