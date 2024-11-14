優才來港 | 鄧浩然：從奧蘇利雲成為優才說起

《然之有物》近日城中熱話除了特朗普當選美國總統外，當數綽號「火箭」的奧蘇利雲通過優才計劃成為香港居民。筆者對桌球有一定認識，「七五三傑」之一的奧蘇利雲更是筆者的偶像。此次偶像落戶香港固然值得高興，但其背後的啟示更值得各位深思。

不少人好奇為何奧蘇利雲會選擇成為香港居民？奧蘇利雲在訪問中提到很多原因，包括香港的文化、美食以及稅制，當中香港的低稅率絕對是奧蘇利雲選擇香港的重要考慮因素之一。作為頂級桌球好手，奧蘇利雲上賽季的獎金收入高達1200萬港元，這個收入水平在英國需要按45%繳交入息稅。反觀在香港，相關稅率約為英國的三分之一。如果以奧蘇利雲上賽季的獎金計算，成為香港居民將有望為其節省超過350萬港元的稅款，亦難怪奧蘇利雲會作出如此選擇。

成為香港居民後，奧蘇利雲可節省巨額稅款。（奧蘇利雲fb圖片）

奧蘇利雲落戶香港一事，反映出香港仍有其獨特優勢。其實香港的優勢又豈止低稅率？作為國際金融中心，香港有成熟穩健的金融體系和制度。以筆者熟悉的資本市場為例，香港有證監會和聯交所兩大監管機構保證市場質量，為投資者把關。它們除了堅守多年來行之有效的制度外，還與時並進，因應市場環境的變化不斷優化相關制度和配套。例如證監會和聯交所最近就公布了《有關優化新上市申請審批流程時間表的聯合聲明》，以進一步提升香港在新股市場方面的競爭力。

香港的另一優勢是其多元化的選擇，特別是對於內地投資者來說，香港的金融產品更多元化，不僅種類繁多，而且有適合不同風險胃納投資者的產品。根據《2023胡潤財富報告》，大灣區有超過50萬高淨值家族，坐擁以億計的資產，絕對是香港希望吸納的目標。這些高淨值家族重視傳承，在資產配置方面亦有更高的要求，而香港在金融產品方面的優勢將有助吸引他們投資甚至設立家族辦公室，對香港成為大灣區的財富管理中心起著積極作用。

上述三大優勢固然重要，但筆者認為最重要的還是人才，而人才多年來一直是香港賴以成功的關鍵。但香港近年面對人才流失的情況，應如何吸引人才以維持競爭力？奧蘇利雲落戶香港一事正好為我們帶來啟示。引用孫局長所言，奧蘇利雲與香港是「互相吸引」，但筆者更希望奧蘇利雲與香港能「互相成就」。對於奧蘇利雲來說，通過優才計劃成為香港居民可為其節省大筆稅款，而對於香港來說，我們一方面利用自身優勢吸引奧蘇利雲落戶香港為我們作出貢獻，另一方面亦可通過奧蘇利雲作招徠，吸引更多頂級人才，並且帶動香港的本地人才以及整體氣氛，慢慢形成集聚效應，從而提高整個業界的水準，自然有更多人才願意來港發展。

在「奧蘇利雲效應」下，集聚效應其實已開始出現。據聞「世一」卓林普亦有意仿效奧蘇利雲落戶香港。此舉除了進一步彰顯香港對頂級人才的吸引力外，筆者亦希望香港與人才能形成命運共同體，榮辱與共，既互相吸引，亦互相成就，為香港續寫輝煌。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

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