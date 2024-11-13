港股 | 午市前瞻 | 吉利收購消息偏淡加否認減持富豪 料季績平平不值博

美國將於今天公布10月份通脹數據前，美國債息持續攀高，隔晚美股三大指數回落。港股之前連跌三日，恒生指數半日再跌125點或跌0.6%，報19721，主板成交超過1041億元。國企指數報7087，跌39點或跌0.6%。恒生科技指數報4403，跌53點或跌1.2%。

料美國最新通脹數據將動搖美聯儲下月減息依據。（資料圖片）

聶振邦：料中央經濟工作會議刺激作用有限

港股持續弱勢，恒指今早低開過百點，早段維持窄幅上落，上下波幅暫時不足200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，上周五（8日）人大第十二次會議結束後公布，增加地方政府債務限額6萬億人民幣，用於置換存量隱性債務，與市場預期的10萬億人民幣扶持經濟在規模上和用途上有落差，造成中港股市明顯轉弱。加上人民幣自從特朗普上台走勢開始轉弱，市場預期短期內弱勢持續，年底有機會見1美元兌7.3人民幣。

在此大環境下，預料港股上升的動力相對較弱。聶振邦預料，恒指短期在19500至20100點區間上落。本周五（15日）內地將有多項重要數據公布，包括10月固定資產投資、工業生產、零售數據等，若數據勝預期，恒指才有機會升破20100點。

至於市場憧憬的中央經濟工作會議是否會釋放更多救市措施，聶振邦指，近期中央的會議結果一般以指導性國策為主，而且一般在會後2至3日後才會落實，預料對金融市場影響不大。除非屆時有具體救市金額、扶持行業和具體時間等等，才有望對市場有所提振。

吉利收購消息負面，預料短期難以帶來收益

（互聯網圖片）

吉利汽車(00175)今日最多下挫7%，市傳母公司吉利控股集團就收購德國空中的士初創公司Volocopter Gmbh控股權進入深入磋商，據報吉利目標在下個月完成盡職調查。

報道指，吉利已討論通過牽頭一個財團向Volocopter注資來獲取該公司的多數股權，這輪融資規模約為9500萬美元，以換取約85%的所有權；德國實業家Gerhard Sturm的家族理財室也將參與是次交易。吉利及Sturm辦公室都對消息不予置評。

聶振邦認為吉利控股收購Volocopter屬負面消息，收購初期屬於投入期，預料不能為集團帶來正面盈利，反而要繼續投入資金。至於吉利減持瑞典富豪汽車股份一事，集團已經強烈否認。今日吉利股價跌幅大，主要是業績即將公布，市場預料其第三季度業績不會帶來驚喜，加上該股早前累積升幅不小，有可能出現獲利回吐。

吉利股價今早低見13.28元，剛好與11月1日的低位一樣，聶振邦預計股價在該水平有一定支持；近期股價大致上在13.5元至15.5元區間上落，若在13.5元以下可以考慮短炒買入。不過，股價上方15元附近阻力不小，投資者要考慮清楚是否值博。

吉利汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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