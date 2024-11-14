港股 | 午市前瞻 | 騰訊業績穩陣半日領漲 後市將見黃金交叉

美國10月CPI按年升2.6%，符合市場預期，有利美聯儲減息預期，惟中概股隔晚繼續下跌，包括季度業績喜憂參半的騰訊(00700)，恒指在首個惡劣天氣維持交易的交易日先行低開197點或1%，但盤中騰訊倒升帶動，恒指曾經倒升最多36點，至19859點，但50天線（約19809點）明顯見阻力，很快又重返下跌，內房先升後吐，濠賭股、中概股跌勢顯著，拖累恒指半日跌173點或0.9%，報19649。恒生中國企業指數報7060，跌69點或1%。恒生科技指數報4392，跌63點或1.4%。

在惡劣天氣下交易仍大致順暢，惟主板成交縮至近815億元，按日下跌超兩成。

（Shutterstock圖片）

中央下一波救市要待特朗普上任後

恒指此前連跌四日，累計跌逾1100點，今日恒指再低開近200點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期恒指走勢偏弱，主要是受離岸人民幣持續下跌、中美關係趨於緊張等負面因素影響。他指出，從台積電停止向中國出售7nm晶片等信號可以看出，預期中美貿易摩擦會更加激烈。騰訊早市低開而後反彈，半日升1.58%，報410.2元，為目前表現最佳藍籌。

在眾多負面因素的影響下，他認為，現時恒指已跌穿9月26日的裂口位（約19954），預期恒指將反覆向下，有可能會摸底百天線（約18663）。對於恒指短線有沒有機會重新向上，他表示，需要視乎中央是否會有救市措施出台，現在市場也在等待中央的下一步措施，不過他認為，救市措施可能需要等到特朗普25年正式上任后才出台，現在保持按兵不動，進入政策觀察期。

美國勞工統計局周三（13日）公布的數據顯示，美國10月消費物價指數(CPI)按年上升2.6%，較前值高0.2個百分點，符合市場預期，提升市場對聯儲局繼續減息的押注。他表示，由於CPI符合市場預期，所以對恒指的影響較小。根據CPI和通脹數據，他預期聯儲局會放緩未來的減息步伐，甚至可能12月不減息，25年的減息情況需等待特朗普正式上台後確定。

恒指今日曾倒升，但在50天線（約19809點）位置見阻力回跌。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊遊戲表現不佳，惟見短線炒作機會

騰訊公布截至今年9月底止第三季業績，非國際財務報告準則盈利598.13億人民幣，按年增長33%、按季升4%，遠勝市場預期的543.7億人幣。惟市場最關注的遊戲業務方面未及市場預期，季內增值服務業務收入按年增長9%至827億人民幣，早前多間大行包括摩通、野村、中金、花旗等，均預期該業務第三季有一成以上增長。

騰訊手遊新作DNF今年5月開服即見火爆，備受期待成為騰訊下一個現金牛。（互聯網圖片）

張智威認為騰訊的業績表現不錯，儘管遊戲業務不符合市場預期，但騰訊的每股盈利依然增長強勁。他續指出，騰訊股價今早表現跑贏同板塊，說明市場認可騰訊業績。對於遊戲業務收入不符合預期，他指出，主要受大環境消費降級、年輕人失業率高企影響，願意為遊戲充值的人數或者充值的金額都有所下降。

對於騰訊短線的走勢，他表示，昨日騰訊曾經輕微跌穿400元（約396元），今日先跌後彈，從技術走勢來看，預期10天線會在約418元突破20天線，形成黃金交叉，短期會有6-8元的升幅。

騰訊10天線（約416.6元）及20天線（約418.09元）趨勢上將交會。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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