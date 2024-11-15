利福啟德雙子匯一期出租率達九成半，劉鑾鴻：對香港經濟有信心

SOGO崇光百貨母企利福國際旗下「The Twins 雙子匯」Tower I（1期）今日（15日）率先開幕。雙子匯1期以崇光啟德店為核心，匯聚超過480個品牌，當中包括22個首次進駐香港的知名品牌在店內開設其首個品牌專櫃，目前第一期出租率已達95%。

利福國際執行董事劉今晨（左一）、主席劉鑾鴻（左二）、執行董事劉今蟾（右二）、財務總監潘福全（右一）（柳英傑攝）

雙子匯為利福國際開發及營運的最新旗艦項目，斥資逾150億元。雙子匯為綜合用途商業項目，總樓面面積達110萬平方呎，由兩座大樓組成，每座樓高22層並設有4層地庫。

商場最快明年中開業，提供四千個新職位

（柳英傑攝）

利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻表示，雙子匯一期以傳統化妝品，成熟服裝品牌為主，因此在第一期未設有過多餐廳，而二期將以「後生」品牌為主，面向客群亦以年輕人為主，因此較多餐廳設於第二期商場內，商場第二期最快明年中開業。

劉鑾鴻又指，新商場開業將提供3000至4000新工作職位。他直言，目前香港經濟環境「不容易」，而今日商場的開業表現了集團對香港長遠的信心。

雙子匯總投資額達150億元

他指出，商場當時投地斥近74億元，每呎樓面地價不多於7000元，整個商場總投資額達150億元，向銀行借貸78億元，借貸比率不多於50%。他又指，項目回本期預計逾10年，但強調集團心態「好簡單」，希望長做長有，不只一味追求盡快回本，「至於回報期是5年、10年、15年，對我們來說，我們覺得這個不是一個最重要的考慮因素。」

（柳英傑攝）

北上消費情況短期難改變

至於港人北上消費，劉鑾鴻指情況「好正常」，短期內情況亦不會有大改變，但強調香港零售業有強勁需求，而經過當年沙士後證明香港不能只靠旅遊業，集團不能只靠「遊客生意」，最看重的是本土零售消費力。

劉鑾鴻指出，銅鑼灣SOGO屹立在香港近40年，品牌可以長年在香港經營，只靠品牌不停地改進，與消費者意見不斷結合，將來的40年、60年都將繼續與消費者成長。

撰文：經濟通採訪組

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