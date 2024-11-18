生物股 | 藥明三寶全跌，美候任衞生部長被指為疫苗懷疑論者
18/11/2024
生物醫藥板塊全線下跌：藥明生物(02269)跌1.9%，報14.74元，以現價計，該股暫連跌7日，累計跌幅16%；藥明康德(02359)跌1.2%，報49.95元；藥明合聯(02268)跌3.4%，報24.1元；金斯瑞生物科技(01548)跌3%，報11.16元。
美國候任總統特朗普擬任命小羅拔甘迺迪，擔任美國衛生與公共服務部(HHS)部長，其被指是疫苗懷疑論者，在美疫苗股普遍向下，輝瑞跌逾4.69%，收市報24.8美元；莫德納跌逾7.34%，收市報36.85美元。
小羅拔甘迺迪經常公開質疑疫苗成效，他曾跟反疫苗人士出書，聲稱注射新冠疫苗會導致自閉症，又曾聲稱氟化物與骨折和癌症有關，他亦提出撤換近兩萬名食品及藥物管理局及國家衛生研究院的員工。小甘迺迪表示自己一旦成為衛生部長會進行全面改革，包括食品藥品監管，以及政府資助的科學研究。
現時，恒生指數報19566，升140點或升0.7%，主板成交逾149億元。國企指數報7035，升55點或升0.8%。恒生科技指數報4343，升15點或升0.4%。
即月期指新報19587，升168點，高水20點。即月國指期貨報7042，升61點，高水7點。即月科指期貨新報4346，升25點，高水25點。
上證綜合指數報3331，升不足1點或升不足0.1%，成交1307.69億元人民幣。深證成份指數報10620，跌128點或跌1.2%，成交1989.4億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|藥明生物(02269)
|14.74元
|跌1.86%
|藥明康德(02359)
|49.95元
|跌1.19%
|藥明合聯(02268)
|24.1元
|跌3.41%
|金斯瑞生物科技(01548)
|11.16元
|跌2.96%
|百濟神州(06160)
|112.3元
|跌1.4%
|康方生物(09926)
|65.4元
|跌4.87%
|信達生物(01801)
|36.15元
|跌2.82%
|再鼎醫藥(09688)
|21元
|跌2.33%
|亞盛醫藥-B(06855)
|42.35元
|跌0.35%
|康希諾(06185)
|28.65元
|跌1.04%
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