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生物股 | 藥明三寶全跌，美候任衞生部長被指為疫苗懷疑論者

18/11/2024

異動股 | 藥明三寶全跌，美新任衞生部長被指為疫苗懷疑論者

 

　　生物醫藥板塊全線下跌：藥明生物(02269)跌1.9%，報14.74元，以現價計，該股暫連跌7日，累計跌幅16%；藥明康德(02359)跌1.2%，報49.95元；藥明合聯(02268)跌3.4%，報24.1元；金斯瑞生物科技(01548)跌3%，報11.16元。

 

　　美國候任總統特朗普擬任命小羅拔甘迺迪，擔任美國衛生與公共服務部(HHS)部長，其被指是疫苗懷疑論者，在美疫苗股普遍向下，輝瑞跌逾4.69%，收市報24.8美元；莫德納跌逾7.34%，收市報36.85美元。

 

　　小羅拔甘迺迪經常公開質疑疫苗成效，他曾跟反疫苗人士出書，聲稱注射新冠疫苗會導致自閉症，又曾聲稱氟化物與骨折和癌症有關，他亦提出撤換近兩萬名食品及藥物管理局及國家衛生研究院的員工。小甘迺迪表示自己一旦成為衛生部長會進行全面改革，包括食品藥品監管，以及政府資助的科學研究。

 

　　現時，恒生指數報19566，升140點或升0.7%，主板成交逾149億元。國企指數報7035，升55點或升0.8%。恒生科技指數報4343，升15點或升0.4%。

 

　　即月期指新報19587，升168點，高水20點。即月國指期貨報7042，升61點，高水7點。即月科指期貨新報4346，升25點，高水25點。

 

　　上證綜合指數報3331，升不足1點或升不足0.1%，成交1307.69億元人民幣。深證成份指數報10620，跌128點或跌1.2%，成交1989.4億元人民幣。

 

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
藥明生物(02269) 14.74元 跌1.86%
藥明康德(02359) 49.95元 跌1.19%
藥明合聯(02268) 24.1元 跌3.41%
金斯瑞生物科技(01548) 11.16元 跌2.96%
百濟神州(06160) 112.3元 跌1.4%
康方生物(09926) 65.4元 跌4.87%
信達生物(01801) 36.15元 跌2.82%
再鼎醫藥(09688) 21元 跌2.33%
亞盛醫藥-B(06855) 42.35元 跌0.35%
康希諾(06185) 28.65元 跌1.04%

 

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