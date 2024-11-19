港股 | 午市前瞻 | 小米業績勝預期惟難破30元 成本拖累手機毛利率

中概股隔晚連續第二日反彈，恒生指數半日報19640，升64點或0.3%，主板成交超過633億元。恒生中國企業指數報7073，升16點或0.2%。恒生科技指數報4378，升37點或0.9%。

（資料圖片）

聶振邦：港股下方19000支持不小

日前中證監及發布上市公司市值管理指引後帶動AH股低位回升，恒指上日19300覓得支持後回升，今早傾向靠穩但升幅不大。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，指引發布後帶動內銀股上日造好，但目前內銀股在恒指內權重較以前減磅，故對恒指升幅貢獻減少。他提到，近期人民幣維持偏弱，削弱利好消息刺激作用，認為再有更重大利好消息公布才能踢起恒指。

聶振邦預計恒指短線19600為關鍵分界線，上周後期起恒指多日盤中攀高未能成功守穩，如今日能成功收穩19600，才能挑戰下一關19900，該位為9月26日至27日的上升裂口底部。假如未能守穩，他預計下方19000支持亦不小。

市值管理非最佳方法，穩定人幣匯價更關鍵

內地公布上市公司市值管理指引，要求上市公司從多方面運用併購重組、股權激勵、訊息披露及股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。聶振邦分析指始終現時股市交投相對淡靜，股份業績公布後或好或壞都未有足夠買盤承托，令股價難升。目前中央須找方法刺激交投，用方法吸引資金入市就是最直接方法。但他認為，比起吸引資金進場提升股份市值，人民幣匯價走強自然有助提升上市公司估值，認為穩定匯價更能對提升股份估值有根本之效。

小米15新機宣傳照（互聯網圖片）

小米大幅跑贏，料績後30元已見頂

小米(01810)公布截至9月第三季業績，純利按年增9.8%至53.52億人幣；經調整純利按年增4.4%至62.52億人幣，勝預期的59.07億人幣。收入按年增30.5%至925.06億人幣同樣勝預期。季內智能手機業務收入按年增13.9%至475.52億人幣，但分部毛利率按年急挫，由16.6%降至11.7%，小米集團總裁盧偉冰強調第三季已觸及最低點，預料第四季毛利率將會改善。小米股價今早高開約1%後即告回吐，半日倒跌近3%。

大行績後紛紛繼續唱好小米，但聶振邦認為小米今日回吐，反映以今次業績表現來看，將難以支撐小米進一步突破30元大關，該位為2021年7月時的高位阻力水平。小米早前因應SU7銷售屢創佳績帶動股價炒上，加上小米較其餘科技股較少受到來自美國的打壓，支撐其股價跑贏大市，惟目前市況轉弱，加上小米業績並未太好，預計短線30元將維持受阻。

小米手機正測試市場反應，憧憬下季毛利率改善

小米目前最大盈利引擎仍為手機業務，雖然季內分部毛利率大幅度下降，但管理層「拍心口」保證見底，聶振邦認為暫時可以憧憬第四季表現回升，但實際回升幅度仍有待考證，因毛利率下降最大原因是原材料成本，包括晶片以及鏡頭等，雖然小米手機售價已經提高，但一向主打性價比的小米在售價上仍面臨較大挑戰。

面對成本上升小米以提價迎戰，但提價後毛利率仍受到打擊，聶振邦認為小米提價後比蘋果及三星等仍較低，預計仍具有一定競爭力，不過最終仍要視乎市場反應。他提到，小米面對低價市場受到打壓等因素後，目前旗下除旗艦機型外，另外亦同時推出紅米及Poco等系列，目的正為測試市場反應，看哪條線跑出便有機會重點發展，但預計測試仍要一段時間，料需一至兩年才能令小米重新掌握市場反應。

汽車業務未來一年都難轉虧為盈

至於汽車方面，季內小米智能電動汽車收入達95億人幣，但智能電動汽車等創新業務仍錄影經調整淨虧損15億人幣。聶振邦指電動車業務要扭虧仍有相當長一段路，觀乎新勢力之中只有理想(02015)成功轉賺，蔚來(09866)及小鵬(09868)盈利能力仍未展現，預計一段時間內小米仍要靠手機盈利補貼汽車。雖然小米SU7經常公布大賣消息，全年銷售目標更由10萬提升至13萬，但聶振邦認為小米每周銷量仍處於行業中游位置，反映仍有空間提升市場份額，因此未來一年難以見到小米電動車業務達到收支平衡。

小米今早先升後跌，30元見阻力。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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