金融領袖投資峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，今年會場更移師到灣仔君悅酒店舉行主峰會，有數百位頂尖金融機構領袖出席，並吸引本港多位重量級財金界名人出席「撐場」。

現場所見，出席人士包括金管局前總裁任志剛及陳德霖、香港上海滙豐銀行主席王冬勝、東亞銀行(00023)主席李國寶及聯席行政總裁李民橋、港交所(00388)前主席史美倫、港交所行政總裁陳翊庭、電盈(00008)主席李澤楷等等，可謂星光熠熠。

何立峰出席峰會發表主題演講，保安森嚴需安檢

峰會除了財金界名人到場外，亦有國家級領導人國務院副總理何立峰出席活動發表主題演講。出席人士陣容如此鼎盛，保安亦特別森嚴。今屆峰會主辦方要求記者於早上7點45分之前到場，進行全身安檢，並完成登記方可進入記者中心。而入場嘉賓也需要進行安檢。

另外，有數百位頂尖金融機構的領袖出席峰會，當中有超過100位集團主席或行政總裁，包括滙控(00005)CEO艾橋智、渣打CEO溫拓思、瑞銀董事長Colm Kelleher、高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)及花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)等。

撰文：經濟通採訪組 攝影: Nelson

金管局前總裁任志剛及陳德霖

東亞銀行主席李國寶及聯席行政總裁李民橋

香港上海滙豐銀行主席王冬勝

電盈主席李澤楷

阿里巴巴集團主席蔡崇信

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇