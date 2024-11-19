  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

金融領袖投資峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

19/11/2024

　　金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，今年會場更移師到灣仔君悅酒店舉行主峰會，有數百位頂尖金融機構領袖出席，並吸引本港多位重量級財金界名人出席「撐場」。

 

　　現場所見，出席人士包括金管局前總裁任志剛及陳德霖、香港上海滙豐銀行主席王冬勝、東亞銀行(00023)主席李國寶及聯席行政總裁李民橋、港交所(00388)前主席史美倫、港交所行政總裁陳翊庭、電盈(00008)主席李澤楷等等，可謂星光熠熠。

 

何立峰出席峰會發表主題演講，保安森嚴需安檢

 

　　峰會除了財金界名人到場外，亦有國家級領導人國務院副總理何立峰出席活動發表主題演講。出席人士陣容如此鼎盛，保安亦特別森嚴。今屆峰會主辦方要求記者於早上7點45分之前到場，進行全身安檢，並完成登記方可進入記者中心。而入場嘉賓也需要進行安檢。

 

　　另外，有數百位頂尖金融機構的領袖出席峰會，當中有超過100位集團主席或行政總裁，包括滙控(00005)CEO艾橋智、渣打CEO溫拓思、瑞銀董事長Colm Kelleher、高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)及花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)等。

 

撰文：經濟通採訪組    攝影: Nelson

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席

金管局前總裁任志剛及陳德霖

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席

東亞銀行主席李國寶及聯席行政總裁李民橋

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席

香港上海滙豐銀行主席王冬勝

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席

電盈主席李澤楷

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

 

金融峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）

阿里巴巴集團主席蔡崇信

 

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06128

烯石電車新材料

0.066

異動股

00700

騰訊控股

406.200

異動股

06969

思摩爾國際

11.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.066
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 06969 思摩爾國際
  • 11.000
  • 00917 趣致集團
  • 55.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 目標︰$77.70
  • 00554 漢思能源
  • 0.239
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.660
  • 目標︰$2.80
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 135.100
  • 目標︰$150.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.900
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.300
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 3.910
  • 目標︰$4.35
  • 00998 中信銀行
  • 5.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2024 17:55  中電及港燈明年1月起分別按年加淨電費0.98%和0.9%

19/11/2024 17:15  小鵬汽車(9868)第三季經調整淨虧損收窄至15.3億元人幣

19/11/2024 17:00  《盤後部署》恒指走勢反覆料續橫行，攜程升過急高追有風險

19/11/2024 16:15  恒指收升87點報19663，比電疑炒電子煙，小米季績存憂下跌

19/11/2024 16:06  澳門政府明年繼續派錢，永久居民每人一萬非永久居民六千元

19/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７３億元，買騰訊沽盈富基金

19/11/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通調高滙控目標價約半成

19/11/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８２３，隔夜拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融領袖投資峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程季績對辦股價飆逾半成，獲富瑞上調目標可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《破．地獄》｜海報劇照展 展出多張從未曝光劇照！黃子華戲中駕駛1:1原型紙紮瑪莎拉蒂、推出特別版紀念郵票
人氣文章

快樂退休．曾智華

《破．地獄》的人生教育
人氣文章

政經范局．范強

美國因死磕中國而衰敗
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

從Ralph Lauren學Old Money Style的精髓！6件必備經典單品，打造質感上班Look！
人氣文章

Art & Living

《破．地獄》：放下釋懷，才是真正的破地獄
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

自我感覺良好的Babyface？自信能為你帶來愛情入場券，卻不會變出通行證
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美國兩名太空人滯留太空5個月，59歲女太空員暴瘦引關注，NASA醫生協助增重
人氣文章
風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條新文章
人氣文章
嗜甜注意！美國研究揭添加糖加速細胞老化，建議每日減少攝糖1個分量，衰老速度可逆轉2.4個月 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 18:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事19/11/2024
神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處