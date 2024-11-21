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比特幣 | 特朗普正考慮在白宮新設職位負責虛擬貨幣政策

21/11/2024

比特幣 | 特朗普正考慮在白宮新設職位負責虛擬貨幣政策

　　知情人士透露，特朗普團隊正與數字資產行業討論是否在白宮增設一個專門負責虛擬貨幣政策的新職位。

 

　　特朗普團隊正在對潛在人選進行審核。如果落實，將是白宮有史以來第一個負責虛擬貨幣的職位，凸顯這個新興行業對新政府的影響力。不過，目前不清楚設立的會否是白宮的高級職位。

 

比特幣突破94000美元

 

　　與此同時，比特幣價格突破94000美元，再創新高，現報94807.84美元，推動虛擬貨幣概念股造好。MicroStrategy周三(30日)宣布，將為購買比特幣融資的可轉換優先票據計劃發行規模增加近50%至26億美元。該股收市報473.83美元，上升10.05%。

 

　　HashKey Group分析師指出，比特幣突破9萬美元後，未來仍有上漲空間，因特朗普曾承諾比特幣會成為美國儲備資產，一旦落實，將為比特幣提供進一步上升空間。

 

撰文：經濟通國金組

 

如想獲得更多比特幣資訊，可前往：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/bitcoin/

 

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