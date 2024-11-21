阿里巴巴︰成立阿里巴巴電商事業群，蔣凡擔任首席執行官

阿里巴巴-W(09988)公布，成立阿里巴巴電商事業群，全面整合淘寶天貓集團、阿里巴巴國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。蔣凡已獲任命擔任阿里巴巴電商事業群首席執行官。

（資料圖片）

吳泳銘：電商事業群整合所有電商資源，拓國內及海外市場

公司網站指出，電商事業群是吳泳銘作為阿里巴巴集團CEO，面向未來在電商領域如何用好國內和國際兩種資源形成發展合力做出的新思考和新行動，彰顯投資核心電商業務決心，通過顯著的協同效應，更好支持商家捕捉全球市場機遇，實現更大的增長。

支持商家捕捉全球市場機遇

公司稱，吳泳銘在內部員工信中提到，阿里電商事業群將通過整合集團內的所有電商資源，激發多年沉澱的能力，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場。

公司亦稱，在淘寶和1688背後有著超千萬家中小企業，隨著國內電商和國際電商的整合，意味其電商業務將走向更廣闊的增量市場。

電商、AI科技為最關鍵發展方向



此外，吳泳銘亦在內部員工信表示，電商業務和AI科技是集團最關鍵的發展方向，AI方面將持續加大投入，推動以AI為動力的生產力革命，完善AI基礎設施和配套支撐體系，堅持開源開放，在toB和toC領域持續的投入AI的產品研發。

資料顯示，新成立的電商事業群將全面整合淘寶、天貓、速賣通、Alibaba.com、Lazada、Trendyol、1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的電商業務集群。

撰文：經濟通採訪組

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