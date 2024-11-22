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Bitcoin | 美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

22/11/2024

 　　《Bitcoin必學－田十十》1992年，索羅斯（George Soros）創造了歷史，「擊敗」了英倫銀行。

 

從索羅斯到賽勒：對美元的投機性攻擊

 

　　通過對英鎊發動大膽狙擊，當年索羅斯利用借來的資本押注英鎊貶值，迫使英國退出歐洲匯率機制，並借此獲利10億美元。索羅斯的策略揭示了掛鈎式法定貨幣的脆弱性，成為金融史上的一個轉折點。

 

　　如今，一個類似的策略正在被MicroStrategy的聯合創始人兼執行長賽勒（Michael Saylor）寫入歷史。與索羅斯做空英鎊不同，賽勒實際上做空的是全球儲備貨幣美元，以及整個法定貨幣體系 -- 方法是使用比特幣。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

Michael Saylor（AP）

 

MicroStrategy：比特幣儲備戰略的先驅

 

　　2020年8月，MicroStrategy成為第一家將比特幣作為其主要儲備資產的上市公司。賽勒表示，法定現金是一個「融化的冰塊」，開始將公司儲備轉換為比特幣。截至本月17日，MicroStrategy已累積了331200枚比特幣，購入成本為每枚約49874美元，總價值約165億美元，使該公司成為全球最大的比特幣持有者之一。

 

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

MicroStrategy宣布持有逾33萬枚比特幣，總價值165億美元。(Michael Saylor X)

 

　　結果如何？MicroStrategy的股價飆升，成為股票市場上的比特幣代名詞。自該公司首次購入比特幣以來，股價回報約為3700%，遠跑贏傳統市場基準。MicroStrategy手中比特幣的持倉價值，超越了IBM、耐克的現金持有量。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

比特幣價格跌宕起伏，但賽勒總是定期定額購買盡可能多的比特幣。(Michael Saylor X)

 

 賽勒如何為積累比特幣的飛輪模式募資

 

　　為了向這一進取策略提供資金，賽勒發行可轉換債券——這些債券具有超低利率（有些甚至為0%）並且可以按預定價格轉換為股權。這種舉債機制非常出色：

 

1.低成本借貸：MicroStrategy的大部分債務利率低於1%，有些甚至為0%。此之所以可行，在於其將MicroStrategy的股價與比特幣的波動性相互關聯，令債券持有者獲得非對稱的上行潛力。

 

2.債市高需求：百萬億美元體量的全球債市正處於困境，實際收益率往往為負。被動買入的機構投資者的回報乏善可陳。MicroStrategy的債券卻躋身全球表現最佳的債務工具，何解？皆因持有者可將債券轉換成MicroStrategy的股票，後者受到比特幣波動性的加持。這種動能創造了巨大的需求，令MicroStrategy 的債券總是快速獲得超額認購。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

由於巨大的需求，MicroStrategy將2029年到期的零息債券發行量增至26億美元。(Michael Saylor X)

 

3.飛輪效應：賽勒策略自我強化之處在於，通過發行債券來購買更多比特幣，因此增加對比特幣的需求，推高其價格。隨著比特幣價格的上升，MicroStrategy的股價上升，繼而為MicroStrategy的債券創造更多需求，令賽勒得以發行更多債券來購買比特幣。理論上，這種飛輪效應可以持續下去，直到債市對這類工具的需求飽和為止。

 

4.指數基金被動流入？：在不久的將來，Microstrategy 有合理的機會獲納入標指或納指100 ETF，這將進一步增加該股的被動資金流入，提升其資產淨值，並讓公司有更多的緩衝利用可轉股債券來募集資金。

 

　　考慮到 100 萬億美元的全球債市和比特幣相對較小的 1.7 萬億美元市值的對比，這種動能可能會持續很長一段時間。Microstrategy 已宣布，計劃未來幾年購買價值420 億美元的比特幣。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

MicroStrategy宣布，未來三年籌集420億美元，以購買更多的比特幣。(Michael Saylor X)

 

MicroStrategy：零費用的槓桿化比特幣 ETF

 

　　實際上，MicroStrategy 股票已已然成為零費用的槓桿化比特幣 ETF。不同於傳統的比特幣 ETF 只追蹤比特幣價格，MicroStrategy 主動增加每股對應的比特幣。出現這種情況的原因是，該公司以其資產淨值溢價發行股票，並利用所得收益購買更多的比特幣，有效地為現有股東增加價值。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

MicroStrategy每股對應的比特幣數量變動。
來源:bitcoinisdata.com/mstr/

 

　　然而，這個策略並非沒有極限。股權稀釋最終將變得不可持續，特別是當投資者需求減弱，或比特幣價格停滯不前。

 

賽勒的動機：對沖脆弱的法幣

 

　　賽勒對比特幣的積極轉向，根植於他的宏觀經濟展望和企業戰略：

 

1.貨幣脆弱：麥克爾·賽勒的宏觀經濟觀點根植於這樣一種信念，即世界各國政府正面臨由 COVID-19 惡化的大規模債務危機。例如，美國政府目前國債超過37萬億美元，債務佔 GDP 的比率已超過120%。

 

　　根據著名投資者達里奧(Ray Dalio)的觀點，我們正處於長期債務周期的最後 階段，政府除了讓貨幣貶值，以通脹的方式來解決無法持續的債務負擔之外，幾乎別無他選。

 

2.融化的冰塊：賽勒將法定貨幣描述為一個(Melting Ice Cube)融化的冰塊計入實際通脹後，其購買力正以每年15%或更高的速度消融。 

 

3.停滯的軟件業務：MicroStrategy的核心軟件業務，儘管現金流穩定，但缺乏高增長潛力。比特幣提供了一種解鎖指數級股東價值的途徑。

 

　　面對同樣的決策，許多擁有過多現金儲備的公司都會轉向股票回購，通過減少流通在外的股票數量來提高每股獲利，為股東籌謀價值。然而，股票回購可能是一種短期之道，它不僅會消耗公司的儲備，並使公司面臨經濟衝擊 。在美國，股票回購曾被視作非法並非無因。

 

　　Michael Saylor 採取了另一方法。通過將 MicroStrategy 的現金轉換成比特幣，以規避回購的危險，同時押注於比特幣能夠保障公司財富不因貨幣通脹而貶值。這種長期策略不僅保留了購買力，還讓公司從比特幣的升值中獲益。

 

更多企業加入比特幣競賽

 

　　賽勒的先行者優勢激發了一波模仿者。日本公司Metaplanet以及美國公司Marathon Digital和Semler Scientific等公司都採納了比特幣財富策略。

 

美股MicroStrategy如何用Bitcoin成為大贏家

Metaplanet自4月採用比特幣作為主要資產的策略以來，股價上漲了670%。（Luke Mikic X）

 

　　企業競相積累比特幣的競爭正在加劇，這是由博弈論驅動的：先行者將獲益最多，而後來者則面臨落後的風險。比特幣ETF的推出進一步增添了動力，這些 ETF已經成為歷史上最成功的ETF。

 

風險與限制

 

　　雖然賽勒的策略是開創性的，但也伴隨著重大風險：

 

1.槓桿風險：槓桿風險： MicroStrategy 對債務的依賴，將面臨比特幣價格一旦長期低迷而面臨的流動資金風險。然而，他們已經展現，在2022年的比特幣熊市中渡過難關。

 

2.過度依賴比特幣：該公司的財務健康，現在與比特幣價格緊密相連，這可能會疏遠傳統投資者。


　
3.監管不確定性：比特幣和加密貨幣市場受到不斷演變的監管規定的影響，可能會影響流動性和需求。

 

　　對於個人投資者而言，獲得比特幣敞口的最佳方式是直接擁有和自我託管，這樣可以消除交易對手風險。然而，對於那些退休帳戶僅限於投資股票和債券的人來說，MicroStrategy提供了一個令人信服，儘管風險很大的方式來獲得比特幣敞口。

 

賽勒投機性狙擊的遺產

 

　　正如索羅斯迫使英鎊面對其結構性弱點一樣，賽勒亦正在迫使美元及更廣泛的法幣體系正視比特幣的破壞潛力。通過將 MicroStrategy變成一個比特幣買入引擎，他創造了其他人爭相效仿的玩家規則。

 

　　然而，這種策略最終也面臨限制。飛輪不可能永遠轉動下去，隨著愈來愈多的公司採用這種策略，債市對比特幣的需求最終會得到滿足。不過就目前而言，賽勒已經證明，比特幣可以挑戰企業融資和法幣主導地位的現狀。

 

　　如果這次投機性的狙擊得以成功，賽勒不僅會被銘記為一名精明CEO，他還會被視為向比特幣通用規則過渡的先驅。

 

 

編者按：本欄作者 田十十 簡介

90後，取得世界頂尖學府的博士學位，現在美國工作。2020年開始研究虛擬貨幣及投資Bitcoin，對虛幣有非常獨到見解。

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