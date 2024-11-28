渣打有意出售非洲少數業務股價創逾9年高，比滙控更值得吸納？

渣打集團(02888)公布，正探討出售其於非洲烏干達等地的財富管理及零售銀行業務，以提供資金支持財富管理業務的持續投資。集團行政總裁溫拓思日前又指於「提效增益」計劃下，未來3年將節省約117億元開支。渣打今日(28日)逆市造好，最多升逾2%高見95.9元，創逾9年高。滙控(00005)此前也宣布要簡化組織架構為四大業務，股價也於高位徘徊。此外，渣打及滙控早前公布上季業績均勝市場預期，渣打上調今年至2026年的股東分派目標到至少80億美元，滙控則再回購最多30億美元股份，哪一隻更值得吸納？

（李崇偉攝）

渣打：正探討出售烏干達等三地業務 以增加對富裕客戶業務投資

渣打集團宣布，有意首次退出少數業務，以提供資金持續支持領先財富管理業務的持續投資。該舉措與集團在2024年第三季度業績中提出的全新策略性工作重點相符，旨在加快收入增長及回報。集團正在探討出售其於波札那、烏干達及贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性。集團將集中在該等市場的資源，著力滿足環球企業及金融機構客戶的跨境需要。

集團行政總裁Bill Winters表示，持續評估全球業務模式的效力，並定期制定方案，集中資源服務最優秀的客戶方案。該行已在非洲經營業務170年，近年更在當地大力投資，故此非洲仍然是集團全球業務網絡的核心區域。在肯尼亞及尼日利亞的樞紐帶動下，該行於非洲撒哈拉以南地區管理的財富資產自2021年以來增加一倍以上，而該行相信，建議出售將會使該行更加聚焦重點策略，有助該行的表現繼續勝於市場。而建議出售對集團整體而言並無重大財務影響，並應被視為計入2024年第三季度業績所提供的指引範圍之內。

溫拓思：大量新資金湧星港 實施「提效增益」3年省117億元

另外，渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)近日接受本地傳媒訪問時表示，觀察到大量新資金湧入香港、新加坡及杜拜等亞洲金融中心，內地新一代創業者積累大量財富，料他們將從發展事業轉投資理財產品，對擁豐富複雜理財產品的香港是好事，亦指香港發展較兩年前已有顯著進步，而作為紮根香港165年的金融機構，渣打願意擔當香港的「金融大使」角色。他又指，香港具備多項優勢，包括安全的「價值儲存」(store of value)地方，有非常良好及可預測的法治，貨幣自由兌換而資金進出無障礙，可接觸全球各種投資產品，亦匯聚人才，而內地機遇仍在，目前內地財富積累正由年輕創業者主導，預期他們將逐步將投資組合多元化。

他認為，隨著銀行引入更多自動化，未來的銀行應較現時更精簡。渣打今年2月提出實施「提效增益」計劃，該計劃未來3年將節省約15億美元(約117億港元)累計開支，亦指該計劃範圍相當明確，並舉例稱渣打內部在不同業務範疇共有9個支付系統，將會整合成一至兩個系統，因此「有些人會離職」，目前該行開始訓練該批員工，以讓他們可能轉往整合後的系統，但他相信隨著該行程序自動化，人手會有削減，惟相信受影響部門的流失率遠低於行業。

滙豐環球私人銀行今年另類投資業務強勁 資產管理規模雙位數增長

另邊廂，滙豐上周三(20日)在港首辦私募市場論壇，由知名投資經理為高淨值及超高淨值客戶提供一系列私募市場投資觀點及策略。滙豐環球私人銀行今年在另類投資領域業務的表現強勁，受惠強勁資金流入，另類投資的資產管理規模錄得雙位數增長。當中，初次接觸私募市場的客戶於私募市場基金的投資大幅增加，顯示客戶對該投資類別的興趣漸增。

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居致開幕辭時指，在投資者面對市場波動及通脹憂慮的環境下，將私募市場投資納入其投資組合，正有助提高風險回報。滙豐環球私人銀行憑藉環球規模及與滙豐另類投資的聯繫，加上深厚龐大的網絡，為客戶帶來業內頂尖投資經理的投資策略及獨家投資機遇。

滙豐環球私人銀行及財富管理另類投資部環球及亞太區主管馬修指，近年留意到個人客戶對投資私募市場的興趣顯著增加，同時業界亦出現改變，為超高淨值投資者擴大投資機遇。滙豐最近的研究顯示，僅四分一香港高淨值投資者擁有多種另類投資產品的途徑，但逾七成投資者有信心作相關投資。展望未來，將繼續為客戶提供能滿足其需求的另類投資產品，攜手提升其投資策略。

（資料圖片）

渣打滙控上季業績勝預期 渣打上調回饋股東目標滙控續回購

值得一提，渣打及滙控早前都已公布業績，其中渣打第三季列帳基準除稅前溢利按年升1.7倍至約17億美元，勝市場預期，經營收入升11%至49億美元，淨息差升32基點至1.95%。集團上調今年經營收入指引增長率至靠近10%，並將今年至2026年的股東分派目標從至少50億美元調高到至少80億美元。

滙控第三季列帳基準稅前利潤按年升9.9%至84.76億美元，遠勝市場預期，派息10美仙，並在完成上一輪30億美元股份回購後，決定再回購最多30億美元股份。另滙控此前宣布簡化組織架構為四大業務，分別是「香港」、「英國」、「企業及機構理財」，以及「國際財富管理及卓越理財」，管理層並預告2月發表全年業績時會公布更多細節。

渣打昨日(27日)於英國倫敦交易所、CBOE BXE及CBOE CXE共回購55.88萬股，每股作價介乎9.588至9.662英鎊，每股加權平均價為9.623英鎊，涉資537.7萬英鎊(約5301.75萬港元)。滙控昨日則在香港聯交所回購177.88萬股，每股價格介乎71.5至72.1元，每股加權平均價約71.6525元，涉資約1.28億元。與此同時，滙控於英國回購533.8713萬股，每股介乎7.249至7.343英鎊，加權平均價為7.303英鎊，涉資約3898.86萬英鎊。自10月30日開始回購以來，滙控已回購合共約1.45億股普通股，總代價約13.27億美元。

熊麗萍：渣打業務增長前景勝滙控 回至92元可吸

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍表示，渣打股價自早前公布業績後已見跑贏滙控，相信因渣打早已集中發展香港，以及亞洲、中東及非洲等新興市場業務，正與中央有意發展的地區相近，滙控業務則分布全球，定位較尷尬，難免受中國與歐美關係影響，雖然滙控此前已開始出售法國等地業務，並計劃將業務整合為東西方兩大部分，但業務仍在調整中，仍要看往後還有甚麼進展。相反，渣打一向目標清晰，今次出售烏干達等地業務也只是配合早前公布業績時的預告，集團將會集中發展財富管理及國際銀行業務，出售部分地區的零售銀行業務，另集團上調了直到2026年的股東分派目標到至少80億美元，對股價表現也有幫助。總括而言，較看好渣打，因其業務增長值得憧憬，市帳率仍只有0.7倍，而滙控則已重上1倍，縱使滙控息率仍有8厘幾，渣打則隨著股價不斷上升令息率更低。渣打之前主要於90至93元上落，若回至91或92元可買入，滙控回至70元或可吼，惟純粹貪其高息。

渣打今日升2.19%收報95.85元，滙控升0.14%報72.1元。其他本地銀行股普遍偏軟，恒生(00011)跌0.49%報91.85元，中銀香港(02388)跌0.21%報24.35元，大新銀行(02356)跌0.56%報7.08元，惟東亞(00023)升0.1%報9.76元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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