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港股 | 午市前瞻 | 名創優品前景明朗可吼 新世界換馬或與財政狀況相關

02/12/2024

　　恒指今早輕微高開後，內地公布11月財新製造業採購經理指數(PMI)錄得51.5，高於10月1.2個百分點，連續兩個月位於擴張區間，為6月(51.8)以來五個月新高。利好數據一度帶動恒指升幅擴大，最多升266點。惟高位遇阻力，恒生指數半日報19468，升44點或0.2%，主板成交近779億元。恒生中國企業指數報6972，升25點或0.4%。恒生科技指數報4379，升26點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 名創優品前景明朗可吼 新世界換馬或與財政狀況相關

（shuttlestock圖片）

 

曾永堅：中經會上中央對後市政策力度值得關注

 

　　港股12月首個交易日未改窄幅上落，恒指上午先升後回，半日升不足100點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股正面臨政策空窗期，市場正等待中央經濟工作會議會否再有大刀闊斧政策出台，但普遍預期不會太大，因為中經會通常都以為明年經濟工作定調為主，未必會推出實質政策，關注中央會否就前景作出表態，尤其針對去存量房及刺激消費上的預期力度。另外，曾永堅又預期中央對於特朗普上場的應對措施會是中經會焦點之一，中央應對力度可否滿足市場預期是恒指後市去向的重要指標。

 

　　傳統12月為基金粉飾櫥窗利好時期，但曾永堅預期今年利好作用未必太大，始終市場仍關注上述主題，現時亦較9月、10月時大幅回吐，削弱市場信心，恒指守穩19000與否都要觀望中經會消息。

 

名創優品估值偏貴，但前景預測佳有利資金撈底

 

　　「谷子經濟」概念股名創優品(09896)公布截至9月第三季業績，純利按年升4.8%至6.42億人民幣，經調整淨利潤按年增長6.9%至6.86億人民幣，期內收入升19.3%至45.23億人民幣，內地收入增長14%至77.4億人民幣，海外市場收入增長41.5%至45.4億人民幣。績後名創優品股價大升，半日大升約一成三。

 

　　市場普遍對名創優品業績無甚預期，故曾永堅認為今次業績令市場有所驚喜，同時亦對第四季業績期望增大，帶動股價今日造好。他認為名創優品的低價策略正好符合目前內地下沉消費行情，價廉物美模式將為其業績提供堅實支持。目前名創預期市盈率達19倍，以今次業績而言的確估值偏高，但市場憧憬公司第四季將有望提升業績，故料股價今日炒高過後邁入調整期間，將會有資金進場托底，預料後市將反覆偏好，初步技術阻力為45元，有意入手者可待回落至250天線約37至38元附近部署。

 

　　早前有指名創優品創始人葉國富到訪與胖東來董事長于東來及高管團隊會面，市場解讀為名創優品有意仿傚永輝超市(滬:601933)的爆改模式。曾永堅認為名創優品有意加強實體零售舉動符合預期，但實體零售涉及大量投入成本，或有機會拖慢公司盈利表現，關注名創優品的成本開支控制能力。

 

馬紹祥「主動」或「被動」離任值得關注，公司後市仍陷巨大挑戰

 

　　新世界(00017)人事變動再有戲劇性進展，上周五驚傳CEO一職時隔兩個月再度換馬，股份盤中停牌後收市後公布馬紹祥已提出辭任執行董事及公司CEO，並由執行董事黃少媚接任CEO。曾永堅分析黃少媚多年內房經驗的確有利新世界目前發展所需，尤其對內地官場以及人脈等都有利新世後市發展。但他點出重要一點，新世界公告指馬紹祥「因個人事務辭任」CEO一職，市場普遍解讀為「被辭任」，但關注馬紹祥實際辭任原因，到底是被「被辭任」或是其對於公司高負債而有感無力地「主動辭任」，將影響著外界對新世界財務狀況的解讀。

 

港股 | 午市前瞻 | 名創優品前景明朗可吼 新世界換馬或與財政狀況相關

右一為黃少媚（新世界圖片）

 

　　他指，目前新世界要削債必須要加快售樓速度，但現今中港樓市弱勢下，平衡公司盈利與加速售樓套現並非易事，這是新世界目前最大挑戰，亦將受累於宏觀經濟表現，並不是個別人事變動能輕易扭轉事實，故不論誰人擔任CEO都要面對這一場硬仗，能否優於市場預期將為新CEO的個人實力展現。

 

港股 | 午市前瞻 | 名創優品前景明朗可吼 新世界換馬或與財政狀況相關

名創優品股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 名創優品前景明朗可吼 新世界換馬或與財政狀況相關

新世界股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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