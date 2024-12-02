  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

新股上市 | 安永料明年港IPO集資額1200億，重返全球三甲

02/12/2024

　　安永亞太區上市服務主管蔡偉榮在記者會上指出，預期明年全年集資額約1200億元，排名重返全球三甲。其中，明年下半年表現或較好，由於發行確定性提升。

 

新股上市 | 安永料明年港IPO集資額1200億，重返全球三甲

 

　　被問及預測會否過分樂觀，蔡偉榮表示，國企仍有很多資金需投放至安全地方，而大型IPO在港上市會更為合法合規，加上市場已下跌不少，屬於上市良好時機。他認為，港股與內地關係互補功能，在現時A股市場未完全開放，明年港股料更為看俏。他亦提到，現時本港IPO市場集資傾向非外資化，看好明年國家隊在IPO市場會擔任重要角色。

 

　　不過，他指出，香港市場估值仍有折讓，暫處於「捱打」狀態，但形容「欲速則不達」，本港IPO集資額趨勢仍平穩上升，僅平均集資額短期難以大幅回升。他認為，市場最重要有大型IPO及小企業「百家爭鳴」。他料明年港股大型IPO，即100億元以上宗數約1至2宗。

 

今年港IPO集資額暫升八成，全球排名第四

 

　　安永預計今年香港IPO市場共70隻左右IPO上市，集資額不超過1000億元；而截至11月底，本港共有64隻IPO上市，按年跌6%，集資額834億元，按年上升80%，而港交所(00388)現時在全球集資額排名第四。

 

　　於同期，今年首十大IPO共集資630億元，按年上升165%；佔今年全年集資額的76%。另香港市場內地IPO的基石投資者中69%有國資背景，按年增加10個百分點。

 

內地IPO近七成基投有國資背景

 

　　以數據細分，截至今年11月底，今年香港IPO平均集資額13.04億元，按年上升91%，其中涉及一家逾300億元的IPO，以及3家超過50億元IPO，而去年僅有一家超過50億元IPO。今年若撇除集資百億元級IPO，今年平均集資額為7.58億元，按年上升11%。今年零售與消費企業集資額列香港IPO活動首位。

 

四成IPO下限定價及首日破發

 

　　同期回報方面，今年四成IPO以下限定價，13%則以最高價發行。40%新股首日破發；按年上升6個百分點；至於首日回報超過50% IPO則佔10%，較去年上升6個百分點；今年平均回報率8%，按年升5個百分點。此外，95%香港IPO企業獲得超額認購，按年高出4個百分點。

 

　　該行亦指出，以全球集資額計算，今年僅有一家內地企業及在港交所上市企業進入全球十大，為美的集團(00300)，排名第二。而第一名為納斯達克上市的Lineage Inc﹒今年全年全球IPO宗數、集資額分別料按年下跌14%、7%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06955

博安生物

8.570

異動股

06100

同道獵聘

3.000

異動股

02359

藥明康德

49.050

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,782.00
    -128.65 (-0.286%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,047.15
    +14.77 (+0.245%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,403.95
    +185.78 (+0.967%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.727
變動率︰+3.279%
較港股︰+1.53%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.525
變動率︰+2.158%
較港股︰-6.36%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌57.683
變動率︰-1.495%
較港股︰-0.37%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌77.273
變動率︰-1.776%
較港股︰+0.35%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升19.920
變動率︰+3.912%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.290
變動率︰+3.625%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.270
變動率︰+2.763%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌205.750
變動率︰-4.302%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升194.400
變動率︰+5.275%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升16.930
變動率︰+4.249%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升52.160
變動率︰+4.049%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌27.270
變動率︰-6.127%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/12/2024 19:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/12/2024 08:35
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/12/2024 19:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06955 博安生物
  • 8.570
  • 06100 同道獵聘
  • 3.000
  • 02359 藥明康德
  • 49.050
  • 00080 中國新經濟投資
  • 0.135
  • 02496 友芝友生物－Ｂ
  • 3.990
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰$33.00
  • 02888 渣打集團
  • 95.600
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.670
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.130
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.000
  • 00700 騰訊控股
  • 399.800
  • 00941 中國移動
  • 72.300
  • 00005 滙豐控股
  • 72.550
報章貼士
  • 01979 天寶集團
  • 1.500
  • 目標︰--
  • 02616 基石藥業－Ｂ
  • 2.270
  • 目標︰$2.22
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.320
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
  • 內險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.850
即時重點新聞

03/12/2024 07:54  《國金頭條》科技股反彈且降息預期升溫，標普和納指再創新高

03/12/2024 08:04  小鵬汽車(9868)交付量11月增54%，首11個月升26%

03/12/2024 07:54  香港寬頻(01310)獲中移動每股5.23元提全購，溢價8%

02/12/2024 17:45  騰訊(00700)斥約7.01億元回購176萬股

02/12/2024 17:21  高院裁定哥球會勝訴，粉嶺高球場環評須重新諮詢

03/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９７億元，買盈富基金沽美團

02/12/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團績後獲摩通升目標四成，滙證削目標唱淡新世界

02/12/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１５，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

熊貓經濟 | 2500隻大熊貓雕塑抵港，周六起星光大道等地展出新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3.7厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI向好，車企銷量續升，美或升級打壓芯片新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜拆解Black Friday銷情｜東京通脹加快 日本本月加息預期增？｜特朗普關稅將挫加拿大經濟？
人氣文章

玩樂 What’s On

《破‧地獄》打破死亡禁忌談喪禮安排 謝展寰公布綠色殯葬使用率創新高 推專頁簡單申請服務
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

神秘破落大廈內的美食天堂
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

何謂「適婚年齡」？生理、法律、經濟上各有不同定義！遇見對的人，就是你的適婚年齡
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門五星級酒店高級鐵板料理：松茸愛知鯛魚士瓶蒸、稻草煙北海道金槍魚大腹、南非活鮑魚、西澳龍蝦、小田和牛，大滿足的一夜
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一隻琺瑯彩碗竟出現兩種截然不同的斷代？究竟誰對誰錯？價格又相差多少？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
56歲邱淑貞素顏曝光，皮膚緊緻白滑，網民大讚保養有道！即睇女神的3大保養秘訣！
人氣文章
KOL台灣旅遊遇車禍：右腿骨折肺部受損，感嘆再穿高跟鞋成奢望新文章
人氣文章
港女大呻$4,000廚師發辦中伏，數餐廳5宗罪，最差Omakase體驗
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 08:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 08:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 08:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞02/12/2024
熊貓經濟 | 2500隻大熊貓雕塑抵港，周六起星光大道等地展出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，信銀國際3個月有3.88厘

01/12/2024 10:55

貨幣攻略

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

花旗：中央經濟工作會議或暗示維持5%左右增長目標

28/11/2024 11:42

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處