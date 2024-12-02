新股上市 | 安永料明年港IPO集資額1200億，重返全球三甲

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮在記者會上指出，預期明年全年集資額約1200億元，排名重返全球三甲。其中，明年下半年表現或較好，由於發行確定性提升。

被問及預測會否過分樂觀，蔡偉榮表示，國企仍有很多資金需投放至安全地方，而大型IPO在港上市會更為合法合規，加上市場已下跌不少，屬於上市良好時機。他認為，港股與內地關係互補功能，在現時A股市場未完全開放，明年港股料更為看俏。他亦提到，現時本港IPO市場集資傾向非外資化，看好明年國家隊在IPO市場會擔任重要角色。

不過，他指出，香港市場估值仍有折讓，暫處於「捱打」狀態，但形容「欲速則不達」，本港IPO集資額趨勢仍平穩上升，僅平均集資額短期難以大幅回升。他認為，市場最重要有大型IPO及小企業「百家爭鳴」。他料明年港股大型IPO，即100億元以上宗數約1至2宗。

今年港IPO集資額暫升八成，全球排名第四

安永預計今年香港IPO市場共70隻左右IPO上市，集資額不超過1000億元；而截至11月底，本港共有64隻IPO上市，按年跌6%，集資額834億元，按年上升80%，而港交所(00388)現時在全球集資額排名第四。

於同期，今年首十大IPO共集資630億元，按年上升165%；佔今年全年集資額的76%。另香港市場內地IPO的基石投資者中69%有國資背景，按年增加10個百分點。

內地IPO近七成基投有國資背景

以數據細分，截至今年11月底，今年香港IPO平均集資額13.04億元，按年上升91%，其中涉及一家逾300億元的IPO，以及3家超過50億元IPO，而去年僅有一家超過50億元IPO。今年若撇除集資百億元級IPO，今年平均集資額為7.58億元，按年上升11%。今年零售與消費企業集資額列香港IPO活動首位。

四成IPO下限定價及首日破發

同期回報方面，今年四成IPO以下限定價，13%則以最高價發行。40%新股首日破發；按年上升6個百分點；至於首日回報超過50% IPO則佔10%，較去年上升6個百分點；今年平均回報率8%，按年升5個百分點。此外，95%香港IPO企業獲得超額認購，按年高出4個百分點。

該行亦指出，以全球集資額計算，今年僅有一家內地企業及在港交所上市企業進入全球十大，為美的集團(00300)，排名第二。而第一名為納斯達克上市的Lineage Inc﹒今年全年全球IPO宗數、集資額分別料按年下跌14%、7%。

撰文：經濟通採訪組

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