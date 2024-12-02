內地電動車企上月銷量對辦，廣汽夥華為打造新高端品牌，車股造好邊隻可吼？

內地電動車企陸續公布11月營運數據，比亞迪(01211)繼續成為行業之冠，11月賣出逾50萬輛新能源車，按年升68%，另小鵬汽車(09868)11月交付量按年增54%至約3萬輛，蔚來(09866)增29%至約2萬輛，理想汽車(02015)11月交付量則不足5萬輛，按年只增19%，按月更跌5%。野村指內地電動車企11月持續表現強勁，車股今日(2日)普遍上升，獨理想汽車下跌。另據報廣汽集團(02238)將與華為合作打造全新高端智能汽車品牌，今日股價飆25%，哪隻車股可吼？

（比亞迪網頁截圖）

比亞迪11月銷量按年升68% 理想交付量按月跌5%

比亞迪11月總銷量約50.7萬輛，按年升約67.9%，首11個月總銷量約375.7萬輛，升40%。而11月海外銷售新能源乘用車合計約3.09萬輛，與去年同期相若，其中出口約2.8萬輛，而新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約22.472GWh，今年累計裝機總量約171.21GWh。至於11月產量約54萬輛，按年升70.8%，首11個月產量383.76萬輛，升40.25%。

理想汽車11月交付新車4.87萬輛，按年增長18.8%，按月下滑5.25%，連續第2個月按月下跌。今年首11個月共交付約44.2萬輛，歷史累計交付量約107.5萬輛。集團指，在20萬元人民幣以上乘用車市場，連續8個月獲得中國品牌銷量冠軍。理想L6累計交付量突破16萬輛，自6月起蟬聯20萬元人民幣以上中國品牌車型銷量第一。

小鵬11月交付量按年升54% 蔚來交付量按年增29%

小鵬汽車11月交付新車3.09萬輛，按年增54%，按月增29%，單月交付量首次突破3萬，並連續3個月創單月交付歷史新高。其中小鵬MONA M03上市3個月交付連續過萬輛；小鵬P7+發布23天，交付量超7000輛。蔚來11月交付2.06萬輛汽車，按年增29%，連續7個月逾2萬輛；首11個月交付19.08萬輛汽車，按年增34%。蔚來稱，樂道L60 11月交付新車5082輛，64天累計交付超1萬輛，12月將首次實現單月交付量破萬輛。

零跑汽車(09863)11月交付量首次突破4萬輛，達到4.02萬輛，按年增長117%，1至11月累計交付達25.12萬輛，提前完成年度目標，按年增長100%。吉利汽車(00175)旗下電動車品牌極氪稱，11月交付2.70萬輛，按年增長106%。廣汽旗下電動車品牌廣汽埃安11月全球銷量4.23萬輛，按年增2%，其中埃安RT上市首月銷量達1.18萬輛，昊鉑11月銷量達3161輛，實現五連漲。另小米旗下小米汽車公布，11月小米SU7交付量逾20000輛，並對達成全年超過13萬輛的新交付目標充滿信心。

野村：中國電動車企持續表現強勁 比亞迪年銷可達420萬輛以上

野村發表研報指，年底將至，受惠於政府的汽車以舊換新補助計劃，中國電動車廠商在11月持續表現強勁。一如預期，中國電動車廠商達到年底高峰水平。隨着汽車行業進入旺季，與今年10月相比，過去一月有更多的電動車廠商及品牌的銷售量創下新高。比亞迪於11月份再創50萬輛的單月銷售佳績，同比增長67%。

據該行最新渠道調查顯示，進入12月，比亞迪可能會對部分車型提供1至3千元人民幣的優惠，對經銷商的年終獎勵可能會在今年繼續。由於比亞迪已在今年首11個月取得370萬輛的銷量，該行認為其全年銷量應可輕鬆達到420萬輛以上。此外，吉利汽車11月整體新能源車銷量為12.25萬輛，同比升93.9%，連續第4個月創下月度銷量新高。

機構：上季全球新能源車銷量增19% 料今年銷量年增率近25%

另根據TrendForce集邦諮詢最新統計，今年第三季全球純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達412.3萬輛，較去年同期增長19.3%。預估2024全年新能源車銷量為1626萬輛，年增長率為24.8%。第三季BEV銷量為250.9萬輛，年增3.9%。特斯拉以18.5%市佔率位居銷量冠軍，比亞迪以17.5%佔比排名第二。第三至第五名分別為上汽通用五菱、Volkswagen(福士)和廣汽埃安，僅上汽通用五菱達成年增長。



TrendForce又指，第三季全球PHEV銷售161.2萬輛，年增55.3%，目前中國市場在全球PHEV銷量佔比高達80%，中國品牌因此涵蓋TOP10多個名次。

廣汽與華為簽署深化合作協議 打造新高端智能汽車品牌

（廣汽集團網頁截圖）

另外，據內媒報道，廣汽集團上周六(30日)與華為技術有限公司舉行智能汽車戰略合作簽約活動，雙方簽署深化合作協議。廣汽集團將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個全新的高端智能新能源汽車品牌。廣汽相關負責人表示，此次合作模式不同於此前「問界、智界、尊界、享界」四界的鴻蒙智行(華為汽車聯盟網絡)模式。集團將以新品牌為載體，與華為發揮各自優勢，通過產品開發、營銷及生態服務等領域的合作，為用戶帶來領先的智能化體驗。

廣汽目前旗下傳祺品牌有與華為合作，集團董事長曾慶洪今年10月在「2024世界智能網聯汽車大會」上透露，廣汽傳祺將於明年上半年推出3款與華為合作的車型，均搭載華為鴻蒙座艙和乾崑智駕ADS 3.0系統。

黃德几：行業開始汰弱留強 惟比亞迪吉利待回落可吼

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，全球車市現時環境都比較困難，例如日產汽車現金流據報只能維持多一年半，豐田及寶馬等業績表現也麻麻，內地車企卻罕見仍可保持高增長，不過經過近兩三年高速發展，行業也開始進入汰弱留強階段，蔚來管理層日前就指，行業競爭已趨向白熱化，未來兩三年見真章。內地車企目前面對的問題是，就算銷量再好，也未必有盈利能力，惟當中不少已上市，未致太缺乏資金，自主品牌車企更以價廉物美的電動車搶佔上汽、福士等傳統車企的市場份額。

因此，黃德几認為，內地車股不是每隻都可吼，要看其現金流狀況，其中只有比亞迪及吉利值得留意。比亞迪電動車銷量固然好，吉利交付量也不錯，而比亞迪最大優勢在於其業務涵蓋整個產業鏈，不似其他車企只靠銷量引發市場憧憬。不過，近期港股看來雖可守穩萬九點，但觀望氣氛濃厚，而比亞迪及吉利現價都不算很便宜，吉利今日更已升了4%，兩股都暫宜觀望，待股價回落再吼。至於理想，即使股價下跌也不值博，而廣汽今日飆升則純因市場對其未來有憧憬，但今日升幅已足以反映相關消息，料其升勢短暫，不宜追入。

新能源車股今日普遍造好，比亞迪升2.45%收報259.8元，小鵬升5.06%報48.8元，蔚來升2.92%報35.2元，零跑升1.41%報28.7元，惟理想跌2.58%報88.75元，小米則升2.88%報28.55元。傳統車股亦普遍上升，廣汽升25.17%報3.73元，吉利升4.04%報14.42元，長汽(02333)升3.2%報12.9元，東風(00489)升7.14%報3.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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