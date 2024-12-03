內房股 | 樓市氣氛續改善兼中經會召開在即，內房股可部署吸納？潤地中海外投得深圳地王看高一線？

華潤置地(01109)和中國海外(00688)昨日(2日)聯手以破紀錄的185億元人民幣投得深圳南山地王，看來頗為看好內地樓市前景。雖然數據顯示11月內地百強房企銷售額按年跌近一成，但11月房產成交繼續上升，百城新房價格按年升幅擴至2.4%，二手樓價按月跌幅也有所收窄。大和指，內房11月銷售收縮幅度已比第三季溫和，而市場對「中央經濟工作會議」抱有期望，內房仍有短期戰略機會。據《彭博》引述消息人士指，中央經濟工作會議將於下周三(11日)召開，為期兩日，現時可否買入內房股，博中央政策帶來驚喜？當中潤地及中海外又可否看高一線？

（華潤置地網頁截圖）

潤地中海外聯合斥185億人幣投得深圳商住地 成交價創新高

華潤置地與中國海外各自公布，組各佔50%股權的聯合體以185.12億元人民幣投得深圳地皮。聯合體指，所購地皮位於深圳市南山區粵海街道，後海濱路與登良路交會處以東，地盤面積約3.86萬平方米，建築面積約26.3萬平方米，作住宅、商業用途。中國海外指，合資公司在項目地塊上所建物業擬供出售及租賃。華潤置地則指，將由內部資源撥付負責的部分，相信收購將能夠補充土地儲備，有助提升盈利能力。

是次潤地及中海外聯合投得的南山區粵海街道T107-0107地塊，位於後海金融商務總部基地，緊鄰登良地鐵站。內媒指，該地塊的掛牌起始價126.5億元人民幣，經時近一個半小時、近300輪激烈競價後，最終由兩企聯手拿下，溢價率約46.3%。該地塊成交價刷新了深圳涉宅地塊成交總價TOP1位置，同時也刷新深圳涉宅地塊成交樓面單價TOP2位置，僅次於寶安區尖崗山片區地塊(泰禾深圳院子)。

中指院：11月房產成交續升 惟百強房企銷售按年跌9.4%

中指研究院近日發文表示，11月份監測的30個城市新房成交面積1399萬平方米，按月增12.4%，按年增20.6%。今年首11個月累計按年下降26.4%，降幅有所收窄。11月份一線城市新房成交345萬平方米，按月增9.7%，按年增49.4%，其中深圳新房成交面積按月增逾90%，按年增逾180%，創自2021年2月以來月度新高。二線代表城市新房成交822萬平方米，按月增23.8%，按年增19.3%。三四線代表城市新房成交232萬平方米，按月下降12.8%，按年下降3.2%。

11月份監測的20個城市二手房成交約14萬套，按月增11.7%，按年增26.3%，今年首11個月累計按年增1%。11月份一線城市二手房成交53169套，按月增10.6%，按年增65.8%，其中深圳二手住宅成交超過7000套，創自2020年10月以來月度新高；北京二手住宅成交超過1.8萬套，繼續突破去年4月以來月度新高。二線代表城市二手房成交74012套，按月增14.1%，按年增20.1%。三四線代表城市二手房成交13016套，按月增3.6%，按年增4.8%。

（Carol攝）

另中指研究院監測顯示，1至11月百強房企銷售總額為38516億元人民幣，同比下降32.9%，降幅較上月縮窄1.8個百分點。11月單月，百強房企銷售額同比減少9.46%，環比減少18.62%。1至11月銷售總額超千億房企9家，較去年同期減少7家，百億房企76家，較去年同期減少32家。

11月百城新房價格按年升2.4% 二手樓價按月跌幅收窄

中指研究院報告又顯示，11月內地百城新房價格按月漲0.36%，按年漲2.4%，增幅擴大。11月百城新建住宅平均價格為16592元人民幣/平方米，受優質改善項目入市帶動，新房價格按月結構性上漲0.36%，按年上漲2.40%。二手房方面，11月百城二手住宅平均價格為14278元人民幣/平方米，按月跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點；按年跌7.29%。

從房價漲跌城市數量看，根據中國房地產指數系統百城價格指數，11月百城二手住宅價格按月下跌城市數量降為96個，深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格按月止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放積極訊號。百城新建住宅價格按月下跌城市數量為40個，較10月減少3個。

分城市來看，新房方面，11月一線及二線城市新房價格按月分別上漲0.69%及0.33%，三四線代表城市房價按月下跌0.04%。二手房方面，11月一線城市二手房價按月下跌0.07%，較10月收窄0.10個百分點；二線城市及三四線代表城市按月分別下跌0.68%及0.66%。其中深圳按月上漲0.21%，結束18個月連跌局面。北京、上海和廣州二手房價格按月跌幅均在0.1%至0.3%之間，連續2個月維持微跌態勢，跌幅較之前明顯收窄。

中指院：政策端持續釋放利好訊號 樓市止跌回穩可期

中指院表示，從市場表現來看，「9.26」以來重點城市新房及二手房成交表現活躍，市場出現階段性回穩。11月30個重點城市新房銷售面積環比增長12.4%，同比增長20.6%，同比增幅較10月有所擴大。20個重點城市二手房成交套數環比增長11.7%，同比增長26.3%。11月房地產市場政策端持續釋放利好訊號，市場持續性「止跌回穩」可期。

中指研究院研究副總監徐躍進指，整體來看，2024年內地樓市仍呈調整態勢，「5.17」、「9.26」兩輪政策托底市場。9.26新政支持力度大，效果持續性強於以往，10月以來市場量價出現「階段性恢復」，11月核心城市銷售保持一定規模。當前需求端政策已較為寬鬆，居民購房首付比例及貸款利率已達歷史最低，限購政策也處於自實施以來最寬鬆階段。未來推動市場實現持續性「止跌回穩」的關鍵是加快已出台政策的落實，如加快推進貨幣化安置100萬套城中村改造，加快落實收購存量閒置土地及收儲存量房等。

大和：內房11月銷售收縮幅度比第三季溫和 首選潤地中海外

大和近日發表研報指，百大開發商合約銷售額11月再次錄得下降，同比降10%，按月降17%，合約建築面積同比降15%，按月降12%。儘管如此，11月銷售收縮幅度比今年第三季度溫和。大和認為，政策的影響開始減弱，但因市場情緒好轉而留存時間更長。各大開發商11月銷售表現各異，國企繼續領先同行，華潤置地和中國海外按月合約銷售額依舊錄得增長，民企依舊面臨銷售壓力。

大和又指，在中央發表針對內地房地產的措施後，該行對該行業的股價上行更加謹慎，但仍然能看到短期內的戰略機會，因為市場仍對「中央經濟工作會議」的進一步驚喜抱有希望。大和看好華潤置地及中國海外，分別給予目標價目標價31.5元及20.8元，評級均為「買入」，兩者是大和長期行業首選。

黃偉豪：內房只宜短線投機買入 潤地中海外可分兩注買

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，內房現時估值的確很便宜，但仍只宜短線投機買入，近月內地樓價及內房銷售即使有改善，也只因受惠政策帶來的刺激，相信樓市復甦仍會很緩慢，並要視乎內地經濟及消費信心恢復情況，料往後樓市表現仍較反覆，內房仍未可長線持有。

黃偉豪又指，中經會一般只會對下年經濟定調，不會推出具體政策，但之後個別部委或會有政策推出，當中一定不會缺少涉及房地產的政策，會後投行亦可能會出報告，正好成為市場炒作借口。內房股之中，相信仍以民企較好炒，但風險亦較大；故最好揀選潤地及中海外等有國企背景房企，起碼不用擔心它們會有債務問題及財務壓力。潤地及中海外現價都可先買一注，中經會前後可再買第二注，其中潤地可於22.5元、中海外可於12.8元買入，惟若較買入價跌逾10%則要止蝕。

內房股今日表現各異，潤地升1.51%報23.6元，中海外升1.18%報13.68元，龍湖(00960)升1.26%報11.26元，萬科(02202)升0.46%報6.58元，越秀地產(00123)升1.23%報5.77元，綠城中國(03900)跌1.12%報9.69元，世茂(00813)無升跌報1.2元，融創(01918)跌1.56%報2.52元，雅居樂(03383)升1.19%報0.85元，富力地產(02777)跌2.98%報1.63元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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