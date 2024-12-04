凱基亞洲：明年恒指上望23200點，推薦平保騰訊等7隻焦點股

凱基亞洲投資指出，明年恒指將有望回到23200點水平，對應預測市盈率10.5倍，稍高於10年均值的10.26倍，由於考慮今年恒指由高點回落時，大市氣氛異常亢奮，單日成交額曾一度突破6000億元。另由估值估算，市場預測明年企業每股盈利按年增長5.1%。

凱基首席投資總監梁啟棠（左一）、

凱基投顧董事長朱晏民（左二）、

凱基國際財富管理主管魏志傑（右二）、

凱基投資策略部主管溫傑（右一）

若年末恒指收報19700點，潛在升幅約17.8%，基於刺激經濟措施規模合符預期，且針對著私人消費；恒指每股盈利維持5%以上增長；中美衝突僅限於貿易層面。

明年上落市格局

該行指出，明年中美關係會是港股最大風險，但樂觀而言，特朗普宣稱對中國進口貨物徵收60%關稅或僅是談判手段，最終數字仍屬未知數，亦考慮到中央財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，故此對後市未太悲觀，但整體格局呈「上落市」。

該行給予焦點股分別為招行(03968)、平保(02318)、中國建築國際(03311)、騰訊(00700)、中移動(00941)、攜程(09961)、比亞迪(01211)。相關目標價分別為43、57.5、11.9、507、80.9、625.3、319.1元。

內地GDP「保5」困難

美國經濟料放緩程度較市場預期明顯，但不會進入衰退，預期美聯儲今年12月仍會減息0.25厘，明年仍會減息2至3次，每次仍為0.25厘。不過，候任總統特朗普政策會推升通脹，明年減息不確定性，下半年經濟風險較高。美股S＆P 500盈利料仍升中高個位數，全年回報6%至12%，較前兩年下滑。

內地方面，市場仍關注12月經濟工作會議是否能提出有效財政刺激政策及美國政策的利好、利淡因素角力，惟整體信心仍未有恢復，如人民消費。因此在結構性問題難解下，該行認為，明年內地經濟增長「保5」將困難重重。至於人民幣走勢，凱基投資策略部主管溫傑認為，價格變數眾多，要視乎後市關稅影響及反擊、經濟措施，但貶值幅度則未必如市場預期那麼大。

台股方面，則看好明年延續2023、2024年表現，全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第一、四季看漲，第二、三季則容易出現估值修正。

該行指出，明年整體策略建議分別為黃金、比特幣、高評級債、美股、日股。

撰文：經濟通採訪組

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