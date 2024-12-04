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樓花按揭 | 金管局推一次性特別安排，允銀行提供最高八成按揭

04/12/2024

樓花按揭 | 金管局推一次性特別安排，允銀行提供最高八成按揭

 

　　金管局今日向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。

 

　　過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%。部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。與此同時，部分銀行向金管局表示，希望在風險可控的情況下幫助這些有實際困難的用家。

 

 
上調「供款與入息比率」上限至六成

 

　　平衡各方面的考慮後，金管局認為在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，可以推出一次性特別安排，協助於樓市高位以建築期付款購入樓花住宅物業的用家。在這項特別安排下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。

 

　　這項特別安排涵蓋於2021年1月1日至2023年12月31日簽訂臨時買賣合約並且以建築期付款的自用樓花住宅物業，而有關物業的按揭申請日期為今日或以後。此外，申請按揭時的物業估價須要低於成交價。由於每間銀行的按揭條款不盡相同，合資格申請人如有需要或疑問，適宜盡早向有提供特別安排的銀行查詢。

 

金管局提醒買家量力而為

 

　　金管局之前曾經多次提醒樓花住宅物業準買家，選擇建築期付款計劃時需要留意涉及的「上會」風險。上述的特別安排實屬提供予於近年樓市高位以建築期付款購入樓花，而面對額外籌措首期困難的用家的一次性特殊安排，銀行仍然需要審慎經營物業按揭業務。

 

　　金管局藉此再次提醒擬選用建築期付款的準買家，如果樓花住宅物業市值較成交價有所下跌，銀行會用按揭貸款申請時的物業估值計算貸款金額，因此最後批出的貸款金額會較買家原本的預期少，買家需要承擔因未能額外籌措首期而帶來的相關風險。在作出置業決定及選擇付款計劃前，市民必須審慎評估當中的財務風險，量力而為。

 

撰文：經濟通市場組

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