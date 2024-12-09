互聯互通 | 鄧浩然：互聯互通十周年的回顧與展望

《然之有物》不經不覺，今年已是互聯互通機制實施的第十個年頭，筆者正想趁此機會對這個劃時代的機制作出回顧和展望。互聯互通始於2014年，當年4月，我們熟悉的滬港通，隨著中國證監會批准上海證券交易所和香港交易所開展滬港股票交易互聯互通機制試點而正式實施。同年11月，滬港通下的股票開始交易，也標誌著香港和內地股市南北相通，正式步入「互聯互通時代」。

回顧一下互聯互通的第一個十年。十年間，滬港通、深港通、債券通、跨境理財通以及將ETF納入互聯互通等先後實施，除了令兩地互聯互通的覆蓋面愈來愈廣外，也極大地促進了兩地市場的融合和發展。以筆者較為熟悉的滬、深港通為例，目前納入滬、深港通的港股數目已超過550隻。成交額方面，2023年滬港通的港股全年買入和賣出交易金額分別為17439億港元和15916億港元，而深港通的相應金額分別為18122億港元和16614億港元。這些數據清晰地向各位顯示互聯互通的重要性，境內投資者的參與一方面為港股市場注入動力，同時港股通也使境內投資者的投資選擇更多元化，真正的達到雙贏的目標。

互聯互通的實行，令境內投資者及港股市場皆能受惠。（資料圖片）

繼往開來，互聯互通第一個十年成績斐然，是時候想想下一個十年應何去何從。筆者認為下一步應該探索新股通的可能性，以及於南向通引入雙櫃台模式。

先說新股通，在兩地資本市場已通過滬、深港通實現股票二級市場互聯互通的情況下，一級市場的互聯互通自然成為市場的關注焦點，而新股通正是打通兩地一級市場的關鍵所在。倘若實施新股通，使境內投資者可以參與到香港新股的定價過程，預計短期內有望提振目前相對低迷的香港新股市場。長遠來說，新股通可以進一步拓寬香港新股投資者的基礎，並且有助吸引更多中概股及其他海外企業來港上市，強化香港作為粵港澳大灣區內與國際接軌融資平台的地位。

於南向通引入雙櫃台模式是另一個值得期待，同時也頗具迫切性的措施。目前雙櫃台模式只限於投資者以離岸人民幣投資港股，內地投資者直接以其持有的人民幣投資港股的通道仍未完全打通。如果內地投資者能通過港股通直接以其境內持有的人民幣買賣香港股票，港股將對內地投資者更具吸引力，預計可以刺激港股的成交量。於南向通引入雙櫃台模式更深層次的意義，是可以推動人民幣國際化的進程，讓更多以人民幣計價的證券透過香港資本市場進入國際投資者的視野，預計將有更多人民幣資產納入他們的資產配置中，對促進人民幣國際化將帶來正面的影響。

筆者深信互聯互通的下一個十年會愈來愈好，為香港的資本市場及投資者帶來更多機遇。就讓我們拭目以待。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

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