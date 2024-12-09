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港股 | 午市前瞻 | 藥明系勢脫制裁陰影 壓力減輕吸引部署

09/12/2024

 

　　港股上周五（6日）急漲後出現回吐情緒，加上內地通脹數據進一步走弱，內需、平台股領跌，拖累港股走勢。恒生指數半日報19753，跌112點或0.6%，主板成交近867億元。恒生中國企業指數報7096，跌39點或0.6%。恒生科技指數報4436，跌28點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明系勢脫制裁陰影 壓力減輕吸引部署

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：降準若成真利恒指企兩萬

 

　　據報中經會將於本周三(11日)召開，此前港股成交擴大，上周五(6日)恒指成交1600億元下升300點。今早恒指成交繼續維持偏高，但半日走勢反覆，午間休市前要跌逾100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，上周五成交上升已反映市場明顯對中經會有所憧憬，普遍皆預期會難以公布重大政策，但近期市場開始憧憬會前會後人行或會發功再度宣布降準，變相亦會令市場有所驚喜。

 

　　但近期人民幣維持偏弱，聶振邦預期將限制恒指表現，預期短線升破20000有機會，但能否企穩則要看降準是否成真，甚或中經會有驚喜消息出現。但他預期即使出現降準落空加上中經會無驚喜的最壞情況，中央早前公布的一連串政策利好作用猶在，恒指最差於19000至19200都有望靠穩。

 

CXO有盈利基礎勝B仔股，惟特朗普取態未明

 

　　周末美國國會公布最終版2025財年國防授權法案（NDAA）最終協議文本，誠如初版一樣並未《生物安全法案》納入，即《法案》在2025年快速通過的機會已微乎其微。大摩分析指此舉將令藥明系及其餘CXO股份轉趨樂觀，相信《法案》成為法律的可能性大大降低。消息刺激CXO板塊全線造好，藥明生物(02269)開市勁飆13%，半日高收8%，藥明康德(02359)亦高開近12%，午收同升8%。

 

　　上周明顯見到資金部署生科股份積極，聶振邦認為近期藥明系表現偏好，短線傾向樂觀，但美國候任總統特朗普即將上場，暫未知政策風向會否再轉，為藥明系短線的未明朗因素。但以基本面而言，目前藥明系以及CXO股普遍市盈率偏低，而且仍有一定盈利基礎，比起其餘同樣受政治因素拖累的未錄盈利「B仔股」一定看高一線，將吸引一定資金吸納。

 

　　至於後市，暫未知特朗普上場後對中國生科的取態，但以兩大美國集中打壓的板塊，即晶片與生科而言，前者受到的壓力明顯比後者大，以趨勢來看確實生科所面臨的壓力較為有望減輕，短線藥明生物先望20至21元阻力，藥明康德則看65元至67元阻力。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明系勢脫制裁陰影 壓力減輕吸引部署

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明系勢脫制裁陰影 壓力減輕吸引部署

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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