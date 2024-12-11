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香港樓市 | 仲量聯行料明年樓價續跌約5%，貨尾正在減少

11/12/2024

　　仲量聯行香港主席曾煥平在記者會上指出，料明年中小型住宅及豪宅樓價均跌約5%。他稱，今年政府幾乎完全撤銷需求管理措施，惟利好政策仍未能支撐樓市，由於本港樓市面對結構性問題，而非單純利率及經濟周期影響，因未來中美關係不明朗下，市場對香港傾向觀望，國際金融中心地位面臨挑戰，因此政府需在指明方向再下功夫。不過他補充指，若預期人民幣貶值而導致內地資金流入超出預期，樓價跌幅或較溫和。

 

香港樓市 | 仲量聯行料明年樓價續跌約5%，貨尾正在減少

仲量聯行香港主席曾煥平（中）

 

　　曾煥平提到，截至今年9月已落成項目的未售單位數量仍處於歷史高位，發展商遂面臨高昂的融資成本，預計明年新盤價格續跌，且樓價通常要在利率接近零時才會出現回升趨勢。不過，樓宇庫存可見減少，他料至明年底，一手成交量若回升至1.8萬宗，反映新盤庫存將回落至較均衡供求水平，消化期為58個月，重新靠近2021年54個月水平。

 

　　當被問及目前本港負資產情況，曾煥平預料，目前負資產情況較政府估計的2至3萬宗嚴重，預計連同財仔及發展商二按等財務公司計，料目前約有10萬宗。新盤撻宗數同樣預計上升，但不會如現時嚴峻，由於發展商已將新盤樓花期縮短，樓價預期跌幅亦較過去兩年為低。

 

倡折細賣地簡化條款，市建採「10年樓齡」評估收購

 

　　仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強建議，政府可考慮簡化賣地條款及拆細地皮，包括減少附加設施或交還樓面條款；允許大型發展商分期支付地價，以吸引更多發展商參與投地；檢討市建局的自置居所津貼，評估基準由7年樓齡單位價值調整至10年，以反映樓價下跌兼降低收購成本。他亦建議可考慮將居屋地皮重新規劃作公屋發展。

 

舖租料跌5%，商業物業資本值跌最多一成

 

香港樓市 | 仲量聯行料明年樓價續跌約5%，貨尾正在減少

（資料圖片）

 

　　仲量聯行商業部資深董事郭禮言表示，經濟仍疲弱及供應龐大，料明年寫字樓租金跌5%至10%。當中，中環、港島東料跌5%至10%；灣仔或銅鑼灣、九龍東、尖沙咀料持平至跌5%。不過，郭禮言預期2027年起新增寫字樓供應將顯著減少。

 

　　仲量聯行商舖部資深董事陳永慧表示，當前零售業面臨瓶頸，疊加線上銷售、龐大新優質商場空間因素，明年核心區街舖、優質商場租金均料持平至跌5%。

 

　　仲量聯行資本市場部主管陳國章則稱，高息壓力仍持續，明年料見更多銀主盤放售，甲廈、核心區街舖、優質貨倉資本值均料跌5%至10%，而成交量料增加。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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