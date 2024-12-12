香港經濟 | 總商會料明年本港經濟增長2.3%，支持政府發債融資

香港總商會發表明年經濟預測，料香港實質經濟增長2.3%；今年預測增長2.4%。明年通脹率預測2%，按年相約。總商會主席陳瑞娟在記者會上指出，明年經濟預測審慎樂觀且有信心達標，考慮到明年地緣政治不確定情況下，內地亦預期推出經濟刺激措施及舉辦大型活動以推動本港旅遊業。

（許英略攝）

她亦認為，社會不需要太擔心預算千億元財赤，且應接受因謀求持續發展所衍生的赤字，加上未來基金在高息環境下有倍數回報。此外，她亦支持政府因此發債融資。至於近期政府談及要「開源節流」，陳瑞娟則認為，減薪會影響公務員士氣，適宜調整加薪幅度。

明年零售料回升2%

總商會估算來年零售銷售料增長2%，較今年預測下跌6.9%好轉。總商會經濟師馮凱盈指出，零售數據可見開始回穩，展望明年會有全運會等大型活動，吸引旅客訪港，而面對市民外遊或北上消費的結構性轉變，她指業界有應對措施，因此料明年零售市況回升。

馮凱盈補充指，「貿易戰2.0」下仍存在眾多不確定性，香港作為外向型經濟無疑會受到影響，但相較上次貿易戰，今次市場或風險意識提高，如近年香港出口市場多元化，因此料可抵銷關稅影響。

大型企業在港增投資意欲減

總商會亦發表最新「商業前景問卷調查」，76%受訪企業預期明年業務持穩及增長，反映審慎樂觀。不過，有44%企業表示看淡未來12個月本港經濟前瞻，料因全球經濟、成本高、地緣政治因素所影響。企業在港投資亦料趨緊，其中15.8%大型企業料於未來12個月計劃增加在港投資，較2023年調查顯著回落15.9個百分點。總商會總裁楊偉添解釋指，由於市場前景不明朗及去年疫後復常已加大投資，因此來年大型企業對於長遠投資會有所等待。

不過，陳瑞娟表示，會員對內地、東盟及中東業務及投資增長保持樂觀，逾六成企業有意拓展新市場。另一方面，僅17.4%企業計劃裁員，以及僅1.8%企業表示計劃減薪。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】敘利亞反對派攻入首都，阿薩德政府倒台，你認為事件對對盟友伊俄構成何種影響？► 立即投票