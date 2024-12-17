Alibaba | 阿里巴巴傳接近達成以78億元向雅戈爾出售銀泰百貨

《彭博》引述知情人士稱，阿里巴巴(09988)接近達成協議以約10億美元(約78億港元)向雅戈爾（滬：600177）出售其百貨商店業務。

阿里巴巴於2017年以約26億美元收購了銀泰。早於今年2月，已有報道指，阿里曾接觸幾位潛在買家。消息指，商討仍在進行中，談判仍可能拖延更長時間或破裂。

聯商網昨天(16日)就上述交易向銀泰百貨方面求證，銀泰百貨回應「具體以明天（17日）公告為准」。報道又指出，雖然具體收購細則尚未披露，不過有接近銀泰百貨人士告訴該網，雅戈爾收購銀泰百貨將正式簽約。

據悉，銀泰百貨成立於1998年，是一家全面架構在雲上的互聯網百貨公司，位居中國百貨零售業前列。阿里2014年初入股銀泰百貨，2017年啟動銀泰商業私有化。今年2月阿里財報會上，阿里集團主席蔡崇信表示，關於非核心資產出售的進展非常順利，在2024財年至今的九個月內，阿里已退出17億美元的非核心資產，速度不錯，同時也成立了團隊，研究如何進行相關上市公司的股票出售。阿里資產負債表上仍有許多傳統的實體零售業務，這些並非核心業務，若退出也是合理做法，但考慮到當前有挑戰的市場情況，尚需時間實現。

撰文：經濟通採訪組

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