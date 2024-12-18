SPAC | Vision Deal併購趣丸失敗後被上市科要求退市，擬覆核

SPAC公司Vision Deal(07827)公布，12月7日公司已接獲聯交所函件通知，鑒於該公司未能符合上市規則第18B.69條項下（即其併購趣丸事項必須在上市之日起計24個月內刊發公告）截止期限，且並無理由寬免遵守上市規則第18B.69條項下的規定，聯交所已行使其權力，根據上市規則第18B.73(2)條指示（即特殊目的收購公司必須在停牌後一個月內退回其在首次發售中籌集的資金），該公司證券自2024年12月10日上午9時正起暫停買賣。

根據上市規則第2B章，該公司有權將該決定提交上市委員會覆核。任何覆核要求必須根據上市規則第2B.08(1)條於該決定日期起計七個營業日內（即2024年12月30日或之前）送達上市委員會秘書。該公司現正尋求專業意見，並將於適當時候提出申請，要求將該決定提交上市委員會覆核。

於根據上市規則第18B.73條，SPAC公司在停牌後，其證券的上市地位將於其根據上市規則第18B.74條向其股東退還資金後予以取消。董事會謹此提醒公司股東及潛在投資者，上市委員會的有關覆核結果並不確定。該公司將於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告。

Vision Deal與內地最大移動語音社交網絡平台趣丸集團進行deSPAC併購交易的最後截止日期已屆滿，協議終止，有關交易將不會進行，意味著趣丸集團借殼Vision Deal上市計劃告吹。

撰文：經濟通市場組

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