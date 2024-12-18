新股上市 | 德勤料明年港IPO集資額最多1500億，問鼎三甲

德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上指出，估算明年港交所(00388)錄80隻新股；融資1300億至1500億港元，按年約升最多71%。其中，最少有5隻大型新股集資10億美元或以上，當中不少於3隻A股，其餘2隻分別為金融、消費類股。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興（中)（許英略攝）

明年最少5隻大型新股，3隻為A股

他稱，明年「A+H股」將是港股IPO很大的動力，而新股增長引擎為科技、醫療、醫藥及消費行業。他亦對融資額目標看法審慎樂觀，但指明年港股絕對有能力問鼎全球三甲，且長遠只要內地經濟持續增長，企業對中、港市場一定有融資需求。

首批中東、印尼交易所上市公司明年或到港第二上市

歐振興續指出，看好特專科技或de-SPAC併購交易，且中、美地緣政治不穩或促使更多中概股由美回流香港。此外，他預期明年見首批中東、印尼交易所上市公司或會到港第二上市，由於將當地交易所納入認可證券交易所名單。

今年本港新股集資額料876億，全球排第四

德勤亦估算，今年全年港交所錄融資額876億元，按年上升89%，全球排名第四。印度居於首位，258隻新股融資1541億元；其後分別為納斯達克及紐交所。

另外，本港今年主板平均融資規模料按年回升16%至7.9億元水平。截至本月16日，平均上市首日回報率7.6%，按年升0.9個百分點；95%的IPO獲超額認購。

撰文：經濟通採訪組

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