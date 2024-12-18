中特估 | 國資委要求央企加強市值管理，A股分紅派息手續費減半，「中特估」連日造好可以點揀？

國務院國資委發文要求央企加強市值管理工作，提到要增加現金分紅頻次、提高現金分紅比例等，另中國結算同時宣布，明年起滬、深市場A股分紅派息手續費減半。早兩日已偷步炒上的「中特估」股份今日(18日)再發力，其中中移動(00941)、中聯通(00762)、中石油(00857)及中海油(00883)等都已連升3日，應如何選擇？

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國資委要求央企用好市值管理「工具箱」 增加現金分紅等

國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》要求，共九條，主要包括：一是明確市值管理目標和方向；二是用好市值管理「工具箱」；三是健全工作機制、強化正向激勵；四是堅守合規底線。中央企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，指導控股上市公司「一企一策」細化年度實施方案和具體舉措。

文件又提出，將市值管理納入央企負責人經營業績考核，引導控股上市公司增加現金分紅頻次、優化現金分紅節奏、提高現金分紅比例等。

中國結算：明年起A股分紅派息手續費減半 東吳證券：央國企投資價值凸顯

另外，中國結算宣布，為加大上市公司分紅激勵力度，推動增強投資者回報，決定自2025年1月1日起，對滬、深市場A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，即按照派發現金總額的0.5‰收取分紅派息手續費，手續費金額超過150萬元人民幣以上的部分予以免收。

數據顯示，截至目前，A股共有813家公司分紅實施完畢，其中實施半年報分紅和三季報分紅的公司分別為668家和132家，分別同比增長244%和109%。年內近4000家上市公司合計分紅近2.4萬億元人民幣，同比增長超10%。

東吳證券認為，央國企投資價值日益凸顯：近年來國家全方位助推央國企改革，從戰略層面深入推進央國企的優化和調整，「中特估」央國企體系逐步形成，央國企投資價值期待迎來逐步提升。中央企業盈利穩定性和盈利能力較高，相對於民企長期具有低估值、高股息、高分紅的特徵。

中銀國際：中資電訊股受惠雲業務貢獻 內銀基本面保持穩健

中銀國際近日發表研報指，雲業務對收入及利潤的貢獻持續推動中資電訊商增長，雲端及人工智能服務正在成為中資電訊商收入和EBITDA的唯一可持續驅動力，中電信(00728)及中聯通今年有兩個季度都錄得EBITDA利潤率按年穩定增長。隨著國企及地方政府陸續將業務「上雲」，對於提高安全性和監管要求，將長期支持電訊商端到端專有雲基礎設施服務發展，同時中資電訊股可提供具吸引力的估值和股息回報，為其長期表現帶來支持，因此重申對中資電訊股「買入」評級，首選中電信，其次為中聯通及中移動。

另中銀國際指，截至12月10日，今年以來恒生中國內地銀行指數上漲32.7%，跑贏恒生指數19.1%的漲幅。展望明年，考慮到決策層或將繼續推出更多貨幣政策和財政政策，銀行業基本面將保持穩健，並認為H股銀行指數可能將繼續實現正收益。隨著無風險利率下行及地緣政治風險加劇，投資者會更關注低估值高股息率的H股銀行股。此外，財政部表示將發行特別國債補充大型商業銀行資本金，維持對銀行業「增持」評級，板塊中首選農行(01288)，並推薦建行(00939)、工行(01398)、招行(03968)、郵儲行(01658)及光大銀行(06818)。

中銀國際下調三桶油明年及後年盈測 惟重申增持評級

另中銀國際表示，油價自今年7月以來因明年供應過剩擔憂而下滑。縱使石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會後油價未見正面反應，但OPEC+已盡力避免明年首三季出現顯著供應過剩。而特朗普再度擔任美國總統對油市帶來不確定性，尤其是對伊朗的立場。該行下調對明年及後年油價預測8%及12%，並調整明年及往後美元兌人民幣匯價預測，由7.05調整至7.3，因而下調對三大中資石油股明年及後年盈利預測4%至19%及10%至19%。不過，「三桶油」目前估值不高，在今年下半年表現疲弱下，股價僅為明年預測市盈率5.7至9.3倍，明年預測股息率達6.5至7.8厘。油企亦可為人民幣兌美元貶值提供保障，因此重申對中國石油股「增持」評級，首選中海油。

值得一提，中海油近日宣布，旗下全資子公司CNOOC International Ltd﹒的在美子公司CNOOC Energy Holdings U.S.A. Inc﹒與英力士能源子公司就出售CNOOC Holdings U.S.A. Inc﹒公司簽署股權售購協議，協議涉及中國海油位於美國墨西哥灣的上游油氣資產。中金指，中海油將其美國子公司及墨西哥灣資產出售給英力士，估算交易單位產量的市值約為每桶油當量200美元。考慮到北美項目的整體利潤率低於公司平均水平，推斷項目交易的市盈率估值高於H股現有估值，凸顯中海油H股估值依然相較於全球的油氣交易價格偏低，維持中海油「跑贏行業」評級，目標價24元。

據報美擬禁中電信營運在美剩餘業務 反制中國黑客攻擊

另要留意，《紐約時報》近日報道，美國商務部將禁止中電信於當地營運剩餘的營運業務，為華府首次對中國黑客入侵美國電訊網絡行為採取的反制措施。報道提及，美國商務部上周向中電信美洲公司發出通知指，該公司提供的雲服務對美國國家安全構成威脅，要求公司於30日內作出回應，意味最終禁令將由特朗普政府決定。據多間美國媒體早前報道，中國黑客組織「鹽颱風」曾入侵美國數間互聯網服務供應商，並試圖獲取敏感信息。

美國政府早前已禁止中電信、中移動及中聯通等中資電訊商在美國提供電話及零售互聯網服務，但仍有提供小量業務，如雲端服務及批發互聯網流量等，因此有機會取得美國民眾的資料。

熊麗萍：新措施對股價即時刺激未必很大 電訊股仍可持有收息

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地將A股分紅派息手續費減半對「中特估」股份股價會有些幫助，因此舉進一步顯示政府就支持資本市場及如何做市值管理出台一些小措施。對長線收息尤其是基金或機構投資者而言，雖然手續費只是減半，但如持貨較多，所涉費用其實不少，且釋出訊號，顯示在市值管理方面陸續會有更具體措施，令人更安心長線持有。再者，之前推出政策「組合拳」時提出有專項貸款借予金融機構投資股票，相信它們會揀買較穩陣的股份，「中特估」股份會是其中一個選擇，而在成本減輕後買貨意欲也會加大，但對股價即時刺激未必很大。

另熊麗萍認為，中美角力對中資電訊股業務沒有影響，美國當年已限制三大中資電訊商在美業務，甚至要它們全部撤離，現時只剩下小量業務，它們也已回歸A股上市，不過，中移動短線再升水位不大，最多升至上次高位78元，若有貨暫可持有收息，而公司在業務上只可說是平穩，往後要留意6G發展會否令其要加大投資，另公司表明派息比率達七成甚或七成半，就算業務零增長，現價息率也有6厘幾。

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黃瑋傑：「中特估」首選電訊股次選內銀 三桶油受制油價弱勢

輝立證券董事黃瑋傑則指，臨近聖誕新年假期，加上市勢轉弱，一定有資金改變風險胃納，寧揀公用股或高息「中特估」股份，它們可能在跌市時不會跌甚或可微升，其中中資電訊股比「三桶油」可取，「三桶油」雖也具高息及「中特估」特色，但有油價這個不利因素限制其升幅，油價因為供過於求始終上升乏力，電訊股反而較少此類干擾，主要看未來增長及派息比率，市場預期直到2026年三間電訊商特別是中移動及中電信，派息比率有機會達到七成半，其中中移動若升穿75元企穩，可上望77至77.5元，中電信則很大機會上試10月高位4.93元，若升穿4.93元或可上望5元。

（黃偉豪）

黃瑋傑又指，內銀股近期同樣強勢，若人行降準對內銀基本上有利，但有多有利要視乎信貸需求有多大，另近期很多有關股市的政策也對金融類股份較有利，有幾隻內銀如農行及建行等都挨近年內高位。總之，三類股份中首選中資電訊股，其次內銀，「三桶油」則排最後。

部分「中特估」股份今日造好。電訊股方面，中移動升0.73%收報75.65元，中電信升1.04%報4.85元，中聯通(00762)升1.57%報7.13元。內銀方面，工行升0.21%報4.86元，建行升0.32%報6.28元，農行升0.48%報4.2元，中行(03988)升0.26%報3.82元。至於石油股，中海油升0.22%報18.16元，中石油升1.04%報5.83元，中石化(00386)升0.47%報4.3元。煤炭股卻升跌不一，中國神華(01088)跌1.48%報33.35元，中煤能源(01898)升1.88%報9.77元，兗礦能源(01171)升0.11%報8.97元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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