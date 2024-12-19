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港股 | 美國減息 | 美減息料嘆慢板恒指守萬九 內房航運出口避沾手

19/12/2024

　　美聯儲如預期減息0.25厘，金管局跟隨下調貼現窗基本利率0.25厘，惟點陣圖顯示美聯儲官員預期明年僅減息兩次，亞太股市集體下跌，恒生指數半日報19666，跌198點或1%，失守20天線（約19733點），本港地產股領跌，科技股及內房股亦趨弱。恒生中國企業指數報7117，跌63點或0.9%。恒生科技指數報4409，跌58點或1.3%。半日港股主板成交超過654億元。

 

港股 | 美國減息 | 美減息料嘆慢板恒指守萬九 內房航運出口避沾手

（Shutterstock圖片）

 

港股短線試萬九，關注人行公布LPR利率

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美聯儲減息預期變化，導致美股受挫，進一步拖累港股走勢。短線港股或下試相對較低水平19000點。至於特朗普上台後港股是否更困難，則取決於中央政府與美國的外交情況。目前港股估值較低，市場已有一定準備，大跌空間有限，可能會在18000點至21000點之間上下波動。

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅則表示，港股不可避免要消化美國減息預期改變的影響，然而港股更受內地政策預期主導。目前市場正期待內地在兩會前後出台對消費和樓市方面的相關刺激政策。曾永堅預計特朗普在正式就任前，港股會保持在18800點至20500點區間上下波動，之所以認定下限18800點，是考慮到近期恒指主要在19000點附近，受衍生工具活動的影響，股市可能會出現約二三百點的波動。

 

　　另外，明日（20日）人民銀行將公布新一期LPR利率，市場關注內地貨幣部門會否出乎意料採取政策降息，但外界普遍預期人行會先行降準。

 

旅遊旺季將至，航空股可趁低吸納

 

　　美元放緩減息步伐，人民幣處於弱勢，離岸人民幣創兩年新低。溫鋼城表示，對於匯率敏感股是否需謹慎部署，要視乎行業情況。例如航空股因旅遊旺季將至，若股價跌得多，可考慮趁低吸納，不過要警惕航空股多有外債用於購置飛機的情況，客運若能維持較好盈利，受人民幣貶值或美元升值影響相對較小。而外債較多的板塊如內房股，人幣貶值對其產生的負面影響較大，建議避開；至於中資金融股同因部分內地機構發行美元債，亦會面臨一定壓力，而且近期金融股跌勢相對明顯。

 

　　曾永堅另外指出，鑒於特朗普明年1月上任後可能加強貿易保護主義，將對航運股和出口股會繼續構成較大不利影響，所以暫時不建議投資者涉足這類股份。

 

港樓遇壓死駱駝最後稻草

 

　　香港減P步伐受限於美聯儲減息步伐變慢，未來按揭成本難降，港樓明年復甦增變數。曾永堅表示，美聯儲減息一直是樓市的催化劑，樓市一向對美聯儲積極減息抱有較大期待，放緩減息步伐可稱得上是「壓死駱駝的最後一根稻草」。另外，整體經濟環境欠佳以及內地樓市情況未改善會進一步拖累本港樓市。至於溫鋼城表示，儘管放緩減息因素利淡樓市，但從當前樓市水位來看，進一步下跌空間有限，預期在10%左右，不過他強調市場炒作減息的時候樓市也未見明顯反彈，未來跌得少是因為此前升得少。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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